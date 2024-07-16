金門機場外空難災害防救演習 干擾器、特搜義消首度亮相

金門縣政府舉辦「機場外空難災害防救演習」，模擬地區發生飛機失控迫降造成災害。（記者吳正庭攝）

2024/07/16 22:24

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天舉辦「機場外空難災害防救演習」，模擬地區發生飛機失控迫降造成災害；由於天氣太熱，氣溫直逼攝氏40度，參演人員直噴熱汗，連軍方出動的消毒車也臨場失靈，無法噴灑消毒水；副縣長李文良肯定參演人員的努力，給了「100分」的好評。

在金門縣消防局規畫下，去年由內政部消防署挹注經費補助下成軍的金門特搜義消，也首度穿著金黃色的新制服亮相，看來格外訓練有素；另外，消防局首度購買的14具充氣型人偶，也上場擔任傷病患，表現「稱職」。

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演練中，假想網路自媒體出動無人機試圖闖入災區拍攝，經指揮所發現，通知金門航空站，由航站人員攜帶的手持式干擾器，也首次出現在地區演習中。

有別於過去多是舉辦機場「內」災難演習，這次交通部與金門縣政府合辦的空難災害防救演習實兵演練，屬機場「外」的演練，由副縣長李文良代表縣長陳福海擔任演習指揮官，交通部次長林國顯、行政院災害防救辦公室參議蔡欽奇擔任上級指導官，率行政院新聞傳播處、民航局、內政部消防署、警政署、衛生福利部、大陸委員會及國家運輸安全調查委員會及北、中、南、台東航空站等官員，觀摩陣仗龐大。

縣府指出，演習第1階段位於中心教練場，演練場外空難事故及民宅毀損搶救；第2階段移至瓊林活動中心，演練災民收容安置情形，計動員21個公私部門及民間團體、300餘人、31輛各式救災車輛。

演習模擬飛機降落受側風影響，向左偏離航道，失控迫降機場附近的中心教練場，沿途機翼擦撞民宅，造成民宅毀損，航空器失事冒出大量濃煙，並起火燃燒。

李文良說，過去台灣發生空難事件，造成重大損失，因此借鏡過去發生的經驗，做好場外空難災害的整備工作；透過演習強化及整合中央與地方聯合救災的合作機制，建立跨區聯防救援及資源共享，以達整合最大化效益。

演習在下午2點登場，主辦單位表示，考量中午氣溫一度飆近攝氏40度，基於維持消防救災的正常能量，並未要求參演人員做快速的救災移動；而看在現場觀眾眼裡，對於部分參演人員緩慢的「走位」式演習，還不太習慣。

最後由軍方負責的消毒作業，本來要從消毒車車頭的10個噴頭進行水柱或水霧噴灑，也因為天氣太熱，以致前兩場預演都能正常運作的壓縮機，臨時失常，無法完成清消作業，主辦單位表示，藉此作為下次改善的依據。

發生飛機空難，空服員緊急撤離。（記者吳正庭攝）

模擬地區發生飛機失控迫降造成災害，消防人員以電鋸破壞艙門。（記者吳正庭攝）

飛機失控迫降，民宅遭殃，消防人員迅速將傷者抬離現場。（記者吳正庭攝）

由內政部消防署挹注經費補助下成軍的金門特搜義消，首度穿著金黃色的新制服亮相，看來格外訓練有素。（記者吳正庭攝）

隨著時代變遷，金門演習首次針對無人機出動干擾器。（記者吳正庭攝）

發生空難，災民搭上撤離專車離開。（記者吳正庭攝）

演習結束，縣府針對外傳飛機遭飛彈擊落的不實傳言作說明，現場並配有手語翻譯人員（右二）。（記者吳正庭攝）

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