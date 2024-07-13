「離島中的離島」大膽島7/27-10/31重新開放 業者推行程

金門縣政府將重新開放大膽島，進行試營運。（金門縣政府提供）

2024/07/13 09:40

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天表示，暫停營運2年，有「離島中的離島」之稱的軍事景點大膽島，將自7月27日至10月31日重新對外開放，並進行試營運，目前已有業者規畫「勇闖大膽島」、「半日遊」行程，價格每人1200元。

金門縣政府自2018年推動大膽島遊程，後來因武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響暫停開放；2022年短暫營運2.5個月，因島上設施老化再次暫停營運。

請繼續往下閱讀...

縣府觀光處觀光業務科科長黃雨舜說，大膽島是金門重要觀光資源，何時再開放一直是旅遊業者、鄉親、遊客及多位議員關心的議題；縣府根據縣長陳福海指示「優化大膽遊程」，盤點並重啟大膽島旅遊計畫，為進一步提升觀光服務品質，也安排大膽島解說員回訓，盼滿足各方需求，促進金門觀光發展。

黃雨舜說，縣府2023年12月13日公告「大膽島旅遊管理計畫」，開放船舶業者申請經營，計有玩美烈嶼有限公司、平尚國際有限公司兩家業者獲審查通過，並自今年7月27日開始試營運。

目前暫訂每人登島費用1200元，包括縣府訂定的登島設施使用費150元及維護費100元；至於島上是否會提供餐飲或是相關的飲食服務，縣府基於尊重業者，也持相當保留的態度，但強調會持續要求業者規劃更精美遊程、飲食飲品等服務，甚至結合藍色公路（金門大橋至廈門巡航）等遊程，以提升旅遊品質。

縣府表示，大膽島試營運期間，每週一休島整備，不開放登島申請；票價資訊、登船地點及導覽服務，可洽廠商：玩美烈嶼有限公司，平尚國際有限公司。縣府並提供1支島上緊急聯絡電話：0978-089618。

「戰地秘境」大膽島將重新開放的消息傳開，看似為金門觀光業者注入一針強心劑，對於許多重返英雄島的昔日老兵、久聞其地仍未能登島一揭神秘面紗的觀光客都充滿期待，但相關配套是否能隨著開放創造更多誘因？也令各界關切。

金門大膽島有「離島中的離島」之稱。（金門縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法