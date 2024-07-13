為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

「離島中的離島」大膽島7/27-10/31重新開放 業者推行程

金門縣政府將重新開放大膽島，進行試營運。（金門縣政府提供）

金門縣政府將重新開放大膽島，進行試營運。（金門縣政府提供）

2024/07/13 09:40

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天表示，暫停營運2年，有「離島中的離島」之稱的軍事景點大膽島，將自7月27日至10月31日重新對外開放，並進行試營運，目前已有業者規畫「勇闖大膽島」、「半日遊」行程，價格每人1200元。

金門縣政府自2018年推動大膽島遊程，後來因武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響暫停開放；2022年短暫營運2.5個月，因島上設施老化再次暫停營運。

縣府觀光處觀光業務科科長黃雨舜說，大膽島是金門重要觀光資源，何時再開放一直是旅遊業者、鄉親、遊客及多位議員關心的議題；縣府根據縣長陳福海指示「優化大膽遊程」，盤點並重啟大膽島旅遊計畫，為進一步提升觀光服務品質，也安排大膽島解說員回訓，盼滿足各方需求，促進金門觀光發展。

黃雨舜說，縣府2023年12月13日公告「大膽島旅遊管理計畫」，開放船舶業者申請經營，計有玩美烈嶼有限公司、平尚國際有限公司兩家業者獲審查通過，並自今年7月27日開始試營運。

目前暫訂每人登島費用1200元，包括縣府訂定的登島設施使用費150元及維護費100元；至於島上是否會提供餐飲或是相關的飲食服務，縣府基於尊重業者，也持相當保留的態度，但強調會持續要求業者規劃更精美遊程、飲食飲品等服務，甚至結合藍色公路（金門大橋至廈門巡航）等遊程，以提升旅遊品質。

縣府表示，大膽島試營運期間，每週一休島整備，不開放登島申請；票價資訊、登船地點及導覽服務，可洽廠商：玩美烈嶼有限公司平尚國際有限公司。縣府並提供1支島上緊急聯絡電話：0978-089618。

「戰地秘境」大膽島將重新開放的消息傳開，看似為金門觀光業者注入一針強心劑，對於許多重返英雄島的昔日老兵、久聞其地仍未能登島一揭神秘面紗的觀光客都充滿期待，但相關配套是否能隨著開放創造更多誘因？也令各界關切。

金門大膽島有「離島中的離島」之稱。（金門縣政府提供）

金門大膽島有「離島中的離島」之稱。（金門縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
金門大橋通車1週年 中華郵政「寶島風情郵票金門縣」限量65萬套
2023/10/30 17:03

金門大橋通車1週年 中華郵政「寶島風情郵票金門縣」限量65萬套
海巡單位聯手查獲走私香菇、香菇絲2464公斤 3中國男看守所過年
2024/02/07 14:38

海巡單位聯手查獲走私香菇、香菇絲2464公斤 3中國男看守所過年

科技移民潮 這家建案風格獨特 成自住首選
金門攻防列入7月漢光演習重要項目 梅家樹總長視導先期整備狀況
2024/06/08 10:18

金門攻防列入7月漢光演習重要項目 梅家樹總長視導先期整備狀況
新聞360》中國「惡搞金門」台將反制！專家曝前線防衛關鍵
2024/04/03 18:31

新聞360》中國「惡搞金門」台將反制！專家曝前線防衛關鍵

台灣中外製藥獲亞洲企業社會責任雙料獎項
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播