客家小炒全國爭霸中區賽納入金門 去年冠軍傳授1訣竅

客家小炒全國爭霸賽中區初賽記者會，有8位主廚示範8道傳統和創意客家小炒，陳宗佑（左2）邊夾菜邊介紹料理特色，副縣長王瑞德（右1）大快朵頤。（記者陳鳳麗攝）

2024/07/19 14:10

〔記者陳鳳麗／南投報導〕客家小炒全國爭霸賽中區初賽，今年由南投縣主辦，除中彰投苗4縣市外，外島金門縣也納入，傳統、創意組冠軍才可參加全國總決賽，去年中區賽冠軍陳宗佑今指出，客家小炒3主角是魷魚、豬肉、豆乾，不管是傳統組或創意組，讓3主角展現「鹹油香」的特色，才能在強中取勝。

由客委會主辦的客家小炒全國爭霸賽，先分北中南區初賽，再由初賽冠軍同場競技，今年中區初賽由南投縣府文化局負責賽事，除了台中市、彰化縣、南投縣和苗栗縣，金門縣選手也參加中區初賽，初賽分「傳統風味客家小炒」和「創意風味客家小炒」兩組，各有20隊被遴選參加初賽，7月28日在南投縣會展中心一展廚意與創意。兩組冠軍可獲獎金4萬元，且取得全國賽參賽資格。

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為吸引一般民眾當天到場為選手加油，並逛市集、玩遊戲，南投縣府舉辦宣傳記者會，8位中部飯店餐廳的主廚各做一道客家小炒，其中4道傳統做法，4道創意做法，讓與會來賓品嘗、比較。

去年客家小炒中區冠軍、中華料理職人餐旅交流協會理事長陳宗佑表示，客家小炒的主要食材是魷魚、豬肉和豆乾，蝦米也是不可少的配料，不管是用傳統做法或是使用創意烹調方式，都要把其精髓「鹹油香」融入在每項食材。

8位主廚展示他們示範的不同口味和做法的客家小炒。（記者陳鳳麗攝）

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