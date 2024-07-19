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彰化員林火車站商圈開價破天際線 單坪衝上187萬

彰化縣員林火車站周邊土地，使用分區多為都市計畫內商業區。（記者張聰秋攝）

彰化縣員林火車站周邊土地，使用分區多為都市計畫內商業區。（記者張聰秋攝）

2024/07/19 19:24

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣員林市火車站前廣場商圈，距離全縣首宗公辦都更案的員林黃金帝國大樓不遠，近期傳出民權街上有兩棟緊鄰的透天厝擬出售。其中一棟位於街角，經過外觀翻新的5樓半透天厝，開價8800萬元；隔壁棟為前面2樓、後面3樓的舊透天厝，開價4200萬元。

這兩棟房屋開價的單坪價格分別為187萬元和145萬元，是全縣今年第2季透天厝交易均價單坪24.5萬元的6至8倍，高價開價引發討論。

兩棟透天厝位於商業區土地，出門走幾步就能到達火車站，與鐵路警察局台中分局員林派出所僅一巷之隔，與中山路、中正路及光明路商圈也是徒步距離，商圈旁即是員林黃金帝國大樓。

地方人士指出，民權街街角的透天厝外觀新穎，地坪約47坪，原本售價1億3500萬元，單坪約287萬元，最近降價至8800萬元，單坪約187萬元，但仍高於商業區交易行情。

隔壁棟的透天厝懸掛「自售」看板，屋主表示地坪29坪，售價4200萬元，含民權街2樓及後方3樓建物，臨路適合做店面生意。

根據內政部實價登錄資料顯示，自2019年6月至今年6月，員林火車站及黃金帝國周邊地價商業區土地的價格區間為每坪36.5萬元至96.8萬元，排除面積過小、親屬間交易等特殊案件後，該區域的正常價格區間為每坪40萬元至55萬元。再進一步縮小範圍，員林火車站以東的光復街一帶土地單坪價格在46.4萬元至50萬元；火車站以西的新生路單坪36.5萬元，員鹿路附近每坪37.3萬元至43.2萬元。

台灣房屋大埔店長邱垂杜指出，透天厝價格的好壞取決於面寬、臨路與否以及有無風水禁忌問題，如壁刀、路沖等。員林火車站離員基、員生醫院及學校近，還有光明路商圈，房價或地價高於均價是合理的，但僅憑公辦都更案能否拉抬周邊房市仍待觀察。彰化縣房價均價上揚主要來自彰化市和員林市房價拉抬，高開價會成為當地指標個案，能否助攻買氣，最終還是要看需求及客源。

彰化縣員林市火車站前廣場商圈，距離全縣首宗公辦都更案的員林黃金帝國大樓不遠，近期傳出民權街上有兩棟緊鄰的透天厝擬出售。（記者張聰秋攝）

彰化縣員林市火車站前廣場商圈，距離全縣首宗公辦都更案的員林黃金帝國大樓不遠，近期傳出民權街上有兩棟緊鄰的透天厝擬出售。（記者張聰秋攝）

透天厝屋主門口懸掛「自售」看板。（記者張聰秋攝）

透天厝屋主門口懸掛「自售」看板。（記者張聰秋攝）

員林火車站光明路商圈旁即是員林黃金帝國大樓。（記者張聰秋攝）

員林火車站光明路商圈旁即是員林黃金帝國大樓。（記者張聰秋攝）

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