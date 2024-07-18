彰南大橋 將啟動可行性評估

國道3號南雲交流道預留通往彰化（對岸）的匝道，以利未來彰南大橋完工後可無縫接軌。（記者劉濱銓攝）

2024/07/18 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕國道三號南雲交流道，通車後大幅改善南投竹山鎮南向交通路網，當初交流道還預留通往彰化的匝道，讓未來「彰南大橋」完工後可無縫接軌，惟彰南大橋案過去只聞樓梯響，交通部長李孟諺昨日現勘後，同意優先編列經費進行可行性評估，盼讓南雲交流道發揮最大效益，不再只是「做半套」。

來往彰化車輛 不必繞經雲林

南雲交流道位於南投竹山鎮，北邊與彰化二水鄉僅隔濁水溪，西邊則隔著清水溪與雲林林內鄉遙遙相望，交流道於二○一六年通車後，提升彰投雲民眾使用國道便利性，也紓解竹山交流道的龐大車流，交流道原先還預留通往彰化的匝道，以便彰南大橋完工後，可直接連通彰化，惟橋梁建設遲無進展，車輛下交流道後，還須繞經雲林才能抵達彰化。

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交通部長李孟諺昨在南投縣長許淑華、立委游顥陪同下現勘，縣府人員表示，興建彰南大橋不僅可使南雲交流道車流直接往來彰化，也方便南投民眾就近前往高鐵彰化站，新建橋梁可行性評估經費九八五萬元，盼中央補助七九七萬餘元協助規劃案進行。游顥也說，彰南大橋若興建完成南投到高鐵彰化站可減少十五分鐘車程。李孟諺聽取簡報後，同意補助經費，優先進行新橋可行性評估，以利後續建設推動。

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