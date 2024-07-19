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去年狂撥6萬通才訂到！彰化名店不二坊8/4起電話預購 中秋蛋黃酥每顆50元

不二坊往年中秋節前夕都吸引大批民眾排隊搶購。（資料照）

不二坊往年中秋節前夕都吸引大批民眾排隊搶購。（資料照）

2024/07/19 17:52

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市蛋黃酥排隊名店不二坊公告指出，該店將從8月4日起開放電話預購中秋節訂單，開放中秋節電話訂單一星期內，如電話直接轉語音，表示電話訂單已滿，不再接受訂單。由於去年有不少民眾哀號電話打不進去，還有人號召家族成員，狂撥6萬通電話才成功訂到，因此今年也有人準備動員徹夜打電話，預料又將掀起「人肉貪食蛇」搶訂熱潮。

不二坊在臉書官網的中秋節公告聲明指出，該店將於8月4日起開放中秋節訂單，電話訂單確認後，將不接受修改日期和數量。中秋節訂單不接受宅配需求，僅提供現場取貨服務。

店家表示，開放中秋節電話訂單一星期內，如電話直接轉語音，表示中秋電話訂單已滿，不再接受訂單，後續將另行公告。

去年開放電話預購中秋節訂單，結果有民眾發現早上9點過後電話就已撥不通，直接轉入語音信箱，直呼「太誇張！」甚至有人狂撥了6萬通電話才成功訂到。今年則從8月4日起電話訂購，不過當天是農曆7月1日「鬼門開」，有民眾就納悶說店家選那天開放電話訂購，是在開玩笑嗎？

不二坊去年4月1日起調整商品價格，單顆售價50元，每顆漲5元，今年則維持原價；6顆入300元、15顆入750元、20顆入1000元，一般預料恐怕又將掀起「人肉貪食蛇」搶訂熱潮。

不二坊8月4日開放電話訂購，今年維持每顆50元。（資料照）

不二坊8月4日開放電話訂購，今年維持每顆50元。（資料照）

不二坊往年都吸引民眾大排長龍搶購，警方常出動維持秩序。（資料照）

不二坊往年都吸引民眾大排長龍搶購，警方常出動維持秩序。（資料照）

不二坊往年中秋節前夕都吸引大批民眾漏夜排隊搶購。（資料照）

不二坊往年中秋節前夕都吸引大批民眾漏夜排隊搶購。（資料照）

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