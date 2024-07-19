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又有犀牛寶寶誕生！六福村揪幫超萌小壯丁票選最「犀」睛名字

六福村新生的犀牛寶寶目前跟媽媽一起坐月子中。（六福村提供）

六福村新生的犀牛寶寶目前跟媽媽一起坐月子中。（六福村提供）

2024/07/19 17:05

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣六福村主題遊樂園內的野生動物王國又有小犀牛誕生了！六福村說，慶祝母犀牛「桃太郎」13日產下的健康小犀牛弟弟，明天（20日）起在六福村臉書粉絲頁舉辦命名票選活動。

六福村說，命名票選活動以犀牛媽媽的姓氏「桃」延伸，選項有「桃喜」、「桃福」等，邀請全國大、小朋友參與投票，幫這隻犀牛寶寶選出最「犀」睛、響亮的名字。

六福村說，全世界的犀牛正面臨生存危機，在非洲大草原上，平均每15小時就有1頭犀牛因盜獵死亡。而莊福文教基金會與六福村長期致力犀牛繁育，已成各國專家取經之地。

「桃太郎」的保育員說，3月觀察到牠懷孕了，而且已進入中期，動物照養團隊持續追蹤生活起居狀態，直到6月下旬，桃太郎的乳房漲奶已接近懷孕後期，為了可以讓桃太郎安心養胎生產，特地安置在犀牛繁育研究基地的產房待產，有遮陰避雨的室內空間，也有乾草床讓牠可以舒服躺著休息，獸醫、營養師則密切監控牠的健康狀況與營養補給。

上週六一早，「桃太郎」出現躁動，乳房分泌乳汁與外陰部些微腫漲，出現產兆，因為不是初產，所以真的進入產程，只花2分鐘犀牛寶寶就誕生了，母子均安。

動物照養團隊在「桃太郎」產後3天，連續72小時日夜不斷地監控犀牛母子的健康狀況，發現犀牛寶寶第1天就會自己喝母奶，而且四處蹦蹦跳跳探索環境，還在產房內有四處磨蹭身體的逗趣行為，在在顯示牠非常健康與強壯。

六福村號召為犀牛寶寶票選命名。（六福村提供）

六福村號召為犀牛寶寶票選命名。（六福村提供）

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