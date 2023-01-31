納米比亞犀牛盜獵數量劇增 瀕危黑犀牛僅存5000頭

納米比亞境內最大的國家公園埃托沙被列為盜獵熱點，當局承諾將加強打擊犯罪。（美聯社）

2023/01/31 11:57

〔即時新聞／綜合報導〕位於非洲大陸西南方的納米比亞共和國，日前發布官方數據指出，2022年境內總計高達87頭野生犀牛遭不肖份子盜獵，遠高於2021年的45頭，創下該國獵殺瀕危犀牛的歷史新高。據悉，大多數的犀牛是在納米比亞最大的國家公園埃托沙遇害。

綜合外媒指出，幾十年間，受到東南亞市場吸引，尤其中國以及越南對於牛角的需求，非洲大陸的犀牛數量大幅下降。過去納米比亞祭出嚴格法律、加重判決，曾短暫令盜獵行為收斂一些，然而業者還是將犀牛角包裝成珍貴藥材，就算研究已經表明，犀牛角的組成與指甲相同，仍然有消費者對其擁有神奇療效的想法深信不疑。

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昨（30日）政府官方數據顯示，2022年有61頭黑犀牛以及26頭的白犀牛被獵殺，共記87頭，比起2021年的45頭增長了不少。環境、林業和旅遊部發言人Romeo Muyunda透露，盜獵者主要出現在納米比亞最大的國家公園埃托沙（Etosha），其中有46頭犀牛就陳屍在國家公園內。Muyunda沉痛的表示，當局已將埃托沙列為偷獵熱點，執法部門會加強打擊犯罪活動，以遏止盜獵行為。

據悉，國際犯罪集團現在都是用先進設備來追蹤犀牛，會先將其麻醉後，直接砍斷犀牛角，然後就放任他們流血致死。為了防止盜獵，南非與波札那會主動鋸掉牛角，保護尤其瀕危的黑犀牛，目前該種僅存5000頭。另外值得慶幸的是，納米比亞的大象盜獵數量從2015年的101頭，到2022年減少到僅4頭。

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