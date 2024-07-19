教育部推「校園拒毒萌芽計畫」 培訓214名學生反毒領航員

教育部推「校園拒毒萌芽計畫」，培訓全國計214名學生反毒領航員。（教育部提供）

2024/07/19 10:40

〔記者林曉雲／台北報導〕為強化國中小學生反毒拒毒意識，教育部今年補助全國共100所國中小，推動「校園拒毒萌芽推廣實施計畫」，透過學校遴選及培訓有志從事反毒教育義務服務的學生擔任「校園反毒領航員」，規劃培訓全國計214名領航員，期運用同儕經驗推動校園反毒教育，與師長一同執行校園反毒宣導工作。

教育部國教署組長葉信村說明，每年也會結合教育部全國反毒領航員大會師活動，邀集來自全國各縣市的校園領航員共同參與，透過宣誓及參與反毒相關活動，強化反毒意識及榮譽心。

請繼續往下閱讀...

苗栗縣維真國中校園領航員指導老師表示，學校是第2年申請拒毒萌芽計畫，透過反毒宣導活動傳達「識毒拒毒」的觀念，每年大會師活動參與多元反毒的闖關活動，學習新興毒品嚴重危害身心健康的相關資訊，提昇自身的反毒知識，返校後也將所學成果反饋及應用在校園的拒毒宣導活動，加深健康生活與反毒的認知。

海寶國小老師也表示，無論是培訓領航員的歷程，或帶領學生參與大會師活動，進行反毒活動闖關遊戲，學生們學習到很多，且樂於將學到的反毒知識帶回校園分享，強化偏鄉學生反毒知能。

葉信村表示，教育部於明（20）日至28日辦理「拒毒反詐特展活動」，也邀集全國校園領航員師生宣誓共襄盛舉，今年參與人數達351人，盼在寓教於樂的活動中獲得豐富反毒新知，並將反毒的決心和意念帶回校園傳遞給每個人。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法