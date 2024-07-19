07/19 各報重點新聞一覽

美國國務院發言人米勒17日表示，數十年來台灣一向都自費加強其自我防衛，「不是美國做慈善。」（美聯社檔案照）

2024/07/19 06:56

自由時報

不是美國做慈善 美國務院：台灣一向自費防衛

針對共和黨總統候選人川普受訪表示台灣應該支付美國防衛台灣的費用，美國國務院十七日表示，數十年來台灣一向都自費加強其自我防衛，「不是美國做慈善」；多位共和黨籍國會議員都表示，幾十年來一直是台灣自費向美軍購，相信川普政府會持續力挺台灣。

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生育利多 2歲專班將增200班

教育部昨在行政院院會報告「○至六歲國家一起養二．○執行情形」，行政院長卓榮泰表示，預計今年至二○二六年，增設二百班二歲專班；八月起公共化幼兒園也將試辦臨時照顧服務，盼建立更彈性的制度，讓年輕一代「願婚、敢生、樂養」。

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恐嚇廢土業者 每日收保護費 麥寮鄉代主席黑吃黑 機場落網

雲林地檢署查緝不肖土尾（廢土）業者，涉以「北車南運」手法濫倒廢棄物破壞國土案，赫然發現竟有一個黑吃黑集團專門鎖定這些業者恐嚇勒索，進而破獲雲林縣無黨籍麥寮鄉代表會主席韓青山，涉夥同八名小弟向至少五家業者每日強收保護費，每月「洗路」不法所得近百萬元。檢警於本月十六日趕往桃園機場攔捕正要出國的韓青山，訊後聲押韓男等四人，雲林地院僅裁准兩名核心小弟羈押禁見，韓男獲廿萬元交保。

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聯合報

歐布萊恩：台應增國防支出 至少占GDP 5%

美國共和黨總統候選人、前總統川普接受美媒專訪時說，台灣應該支付美國保護費，川普在總統任內最後一位白宮國安顧問歐布萊恩十七日對彭博資訊說，自由世界正意識到來自中共的威脅，台灣應增加國防支出，至少占國內生產毛額（ＧＤＰ）百分之五，以展現自我防衛意志。

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陸三中全會閉幕 深化改革！2029年完成中國式現代化

中共廿屆三中全會昨天閉幕，提出進一步全面深化改革總目標是「繼續改善和發展中國特色社會主義制度，並推動國家治理體系和治理能力現代化」，表示到二○二九年中共建政八十周年時完成本次決定的改革任務。人事方面，免去大陸前外長秦剛的中共中央委員職務，但仍稱其為「同志」，還確認了前防長李尚福等三人遭開除中共黨籍的處分。

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中國時報

川普狂言 台美股市重感冒

美國前總統川普日前於訪談宣稱「台灣搶走美國的晶片產業」，加上媒體透露，拜登政府擬對日本及荷蘭實施嚴厲貿易限制，阻止中國取得先進晶片科技，雙重打擊撼動全球，台美日韓多地股市接連應聲下挫。費城半導體指數17日大跌6.9％，市值蒸發逾5000億美元（約新台幣16.2兆），18日日本半導體設備股和韓國晶片股也下跌。

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大熱天用電凶 備轉容量剩5％

供電又出現緊急！天氣炎熱，加上台塑汽電共生、大潭8號機等大型機組部分故障，17日下午即時備轉容量率一度掉到5％，進入供電警戒狀態。「湊巧」台電將2022年除役、轉緊急備用機組的大林5號機全開，從16到18日3天內合計運轉42小時發電，加上協和燃油機組一度滿載，供電才回穩。

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落實賴總統所提出的「0至6歲國家一起養2.0」政策，行政院長卓榮泰表示，預計今年至2026年，增設200班二歲專班。（取自新竹縣政府官網）

麥寮鄉代主席韓青山涉嫌以暴力向土尾業者收保護費。（讀者提供）

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