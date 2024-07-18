2024台北牛肉麵節10月登場 邀請「最牛廚人」、「特派員」報名參加

2024台北國際牛肉節特色牛肉麵。（台北市商業處提供）

2024/07/18 16:41

〔記者楊心慧／台北報導〕「2024台北國際牛肉麵節」今年將於10月10日至13日於圓山花博登場，競賽活動以「牛味傳香20載 台北好味RUN國際」為主題，展現台北市為「牛肉麵之都」的豐富魅力，今年最牛廚人爭霸賽共分2組為「鮮食組」、「調理包組」，即日起至8月31日止邀請「最牛廚人」報名參加，將於10月份進行大PK。

今年特別甄選「最潮牛肉麵」特派員短影音，只要拍攝宣傳台北市店家牛肉麵店家，並標記「2024台北國際牛肉麵節」與店家名稱字樣，便可報名參加。今年更邀請到美食節目主持人－陳鴻主廚擔任牛肉麵大使，示範拍攝短影音上傳至獎金獵人平台，帶動民眾、網紅一同參與本活動，最潮牛肉麵特派員即日起報名至8月15日止，歡迎各路民眾好手踴躍參加。

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台北市副市長林奕華表示，市府為推廣牛肉麵產業，於2005年推動至今年邁入20年，歷年透過競賽，讓牛肉麵店家不斷的推出獨特美味的牛肉麵，並朝向精緻化、專業化經營，成功提升食材品質與用餐氛圍等，都深受國內外消費者好評，至今吸引累計超過1800家次牛肉麵店參與，產生多位冠軍，成功地將台北的牛肉麵美食推向國際舞臺。

今年競賽持續去年「鮮食組-樂齡養生」項目且納入競賽中，取用天然、養生的健康食材或少油鹽糖的健康飲食，為銀髮市民精心製作的牛肉麵；更藉由「最潮牛肉麵」特派員的甄選與一系列的行銷，向國內外旅客展現台北市的牛肉麵特色，促進該產業商機。

今年鮮食組將選出金牌、銀牌、銅牌獎，調理包組則選出「最牛嚴選 Top10」；「最潮牛肉麵」特派員短影音徵選活動，第一階段先進行甄選活動、第二階段於8月22日至9月20日透過民眾票選，最終選出前4名人氣最高的牛肉麵特派員，分別可獲得獎金2萬元、獎金1萬元、獎金8000元與獎金5000元，還可與國際名廚同台為冠軍牛肉麵宣傳。

另外還有人氣票選機制，於8月22日只要民眾參與投票者，還有機會抽中iPad、住宿券等好禮，歡迎市民朋友、全國民眾踴躍投票，選出最佳牛肉麵影片，「2024台北國際牛肉麵節」將於10月10日至10月13日在臺北花博公園長廊廣場盛大舉行。

店家展示結合韓國元素牛肉麵。（台北市商業處提供）

口齒留香紅燒牛肉麵。（台北市商業處提供）

店家展示奢華海陸雙拼牛肉麵。（台北市商業處提供）

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