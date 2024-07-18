台中梧棲區道路及人行道 挹注近千萬經費改善

梧棲區民和路行人道無法暢行，有待改善。（記者張軒哲攝）

2024/07/18 14:37

〔記者張軒哲／台中報導〕為改善梧棲區地方道路品質及行人安全環境，立委蔡其昌今（18）日會勘爭取梧棲區第二期的民和路改善（中正路至民和路二段151巷）及中正路（中正路303巷至大智路一段）道路改善工程，由中央核定補助設計費總經費近千萬，希望藉此改善梧棲中正體育場週邊及民和路道路品質，提升民眾人行安全及行車安全。

今日蔡其昌邀集內政部國土管理署科長葉俊鴻、市議員王立任、楊典忠、台中市梧棲區公所、梧棲區福德里長紀建豪及南簡里長蔡佳君等人共同會勘，蔡其昌表示，這10年來不斷的爭取預算，希望把大家詬病的行人空間做升級。此次會勘有同樣再度從中央來爭取預算進行規劃，針對梧棲區的中正路跟民和路兩條道路；中正路在體育場旁，體育場每天都有非常多運動人口，所以藉此次將周邊的道路及人行環境改善，配合串聯體育場，將打造完整的運動休憩環境供民眾使用。

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蔡其昌說，另一條民和路為梧棲主要道路之一，民和路居民的生活習慣，會把車子停在騎樓上，甚至將盆栽放置在人行道上，未來如果要改善人行道，要事先溝通，期盼政府補助的經費一定要用在刀口上，若民和路民眾反對人行道增設工程，完工後車子還是照常停放人行道，那其實這條錢就等於打水漂被浪費掉。

梧棲區公所指出，此次提案申請計畫為梧棲區第二期的民和路改善（中正路至民和路二段151巷）及中正路（中正路303巷至大智路一段）道路改善工程設計案，兩案核定設計總經費約981萬元，後續工程經費初估約2億元，將待設計案完成後提報送審，工程預計進行既有道路養護、人行道拓寬工程、增設停車彎與停車格、天空纜線整理、電纜下地、人行道拓寬並增設綠帶串聯工程，期盼完工後帶給社區居民更好的道路環境。此外，先前提報梧棲區民和路（台灣大道至中正路）段第一期工程，預計將於7月底發包、9月施工。

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