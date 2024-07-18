港澳生畢業留台就業人數 3年成長超過3成

為吸引港澳生留台工作，策進會與陸委會日前共同舉辦「2024台港澳職涯啟航培訓營」。（資料照）

2024/07/18 13:53

〔記者楊綿傑／台北報導〕隨著國內人才需求增加，以及境外生留台工作評點制配額提高，近3年，境外生畢業留台就業人數大幅成長。根據勞動部統計，從110年到113年5月底為止，香港澳門學生畢業留台工作人數成長率達30.42％。

升學網站大學問指出，港澳畢業生留台工作人數最多的5大領域，分別為「專業、科學及技術服務業」、「批發及零售業」、「住宿及餐飲業」、「出版影音及資通訊業」及「醫療保健及社會工作服務業」。

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而為鼓勵更多港澳生畢業留台就業，勞動部目前對境外生留台工作評點制提供放寬政策，如增訂社會工作師工作為專門性或技術性工作，並增加財稅金融服務及製造業工作內容，提供港澳生更多留台就業選擇。

另外，陸委會也為了讓港澳同學了解台灣各行業就業環境，為在校港澳同學辦理「2024台港澳學生職涯啟航培訓營」，營隊課程包括設計、媒體傳播、觀光整合、文化創意等產業領域。

大陸委員會港澳蒙藏處組長李晉梅指出，透過各項配套輔導措施，提供港澳生更多留台就業選擇。根據勞動部公告針對港澳生畢業留台評點制的新規定，增列採計經教育部認定之實習經驗，並調整在校就讀期間領取政府提供之獎學金或成績達前30%者之分項配分及總分，分項配分由10點調升至20點，總分由原先190點調升至200點，一樣達到70點即符合資格，調整後的規定嘉惠更多有心留台發展的港澳畢業同學。

大學問網站執行長魏佳卉指出，評點制放寬除了提高目前港澳畢業生留台工作意願，也會吸引更多港澳同學來台就學。從港澳同學選擇的科系來看，可以發現多以適合未來留台就業的科系為主，其中包括未來可報考國考證照的醫藥、法律、會計與資通訊熱門科系，以及最受港澳學生青睞的媒體、設計、文創相關領域。

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