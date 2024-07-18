都是學生生命中貴人 72人獲師鐸獎
〔記者林曉雲／台北報導〕教育部今日公布113年師鐸獎獲獎名單，72名得獎者都是學生生命中的貴人。新北市安溪國中老師吳俊叡用愛陪伴每個懸崖邊的孩子，曾為了陪伴剛從少年觀護所出來的學生，剃了光頭陪也是光頭的孩子參加登雪山開訓典禮；國立苗栗農工校長謝世宗本身為木匠之子，靠助學貸款完成學業，也一圓低收入學生參加畢旅之夢。
台南市金城國中專任運動教練林漢森揹起撐竿跳受傷的學生到醫院，自掏腰包買電暖器讓學生復健，終拿下亞洲青年田徑錦標賽十項全能季軍；慈濟大學教授曾國藩有36年教學研究經驗，首創以遺體捐贈者為無語良師，翻轉解剖學並開啟遺體捐贈風氣。
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教育部說明，72名獲獎者包括男性41名、女性31名；校（園、院）長19名、教師50名、軍護人員1名、運動教練2名；來自幼兒園1名、國小25名、國中15名、高中19名、大專校院10名、特殊教育學校1名及矯正學校1名，預計於9月24日在陽明山中山樓辦理表揚大會，由總統賴清德頒獎。
吳俊叡畢業於成大工業設計系，堅持學輔工作15年，帶著一群血氣方剛的孩子登雪山，其中為了陪伴剛從少觀所出來的「小柯」，吳俊叡自己也去剃了光頭，一起完成開訓儀式，讓孩子在登山過程中記得勇氣與成就，而山訓結束後，小柯表達感謝老師愛他；吳俊叡深信，給孩子的愛有多少，孩子的勇氣就有多少。
謝世宗在擔任導師時，曾在烏山頭水庫辦理隔宿露營，謝世宗跟一名低收學生說：「放心，老師會幫忙。」讓這個學生順利參加殷切盼望的畢旅隔宿露營，也是求學以來唯一的畢旅，後因無法升學而學習水電，5年後謝世宗因購屋與學生重逢，他已是水電師傅，再過10年創業成為水電行老闆，師生結緣迄今30年。
林漢森在花蓮任教時有一名學生阿勇，在撐竿跳比賽時，從高空中摔落插入竿坑當場昏厥，林漢森揹著阿勇到醫院，發現腰部嚴重受挫有骨折現象，林漢森陪著阿勇流淚並承諾「教練一定陪你重新站起來」，出院回宿舍時與阿勇同住，隨時照料他的傷勢及日常起居，還借錢買電療器給阿勇進行電療，終於成功參加第2屆雅加達亞洲青年田徑錦標賽10項全能比賽，拿下第3名佳績。
曾國藩是本屆師鐸獎最年長獲獎者，83年慈濟醫學院成立後，受邀回故鄉花蓮協助，首創以捐贈者為無語利他典範之無語良師，翻轉解剖教學並開啟遺體捐贈風氣，成為引領全球的典範，並榮登華爾街日報首頁及美國國家期刊報導推廣。