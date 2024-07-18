都是學生生命中貴人 72人獲師鐸獎

新北市安溪國中老師吳俊叡用愛陪伴每個懸崖邊的孩子，獲得師鐸獎殊榮。（圖由教育部提供）

2024/07/18 11:30

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部今日公布113年師鐸獎獲獎名單，72名得獎者都是學生生命中的貴人。新北市安溪國中老師吳俊叡用愛陪伴每個懸崖邊的孩子，曾為了陪伴剛從少年觀護所出來的學生，剃了光頭陪也是光頭的孩子參加登雪山開訓典禮；國立苗栗農工校長謝世宗本身為木匠之子，靠助學貸款完成學業，也一圓低收入學生參加畢旅之夢。

台南市金城國中專任運動教練林漢森揹起撐竿跳受傷的學生到醫院，自掏腰包買電暖器讓學生復健，終拿下亞洲青年田徑錦標賽十項全能季軍；慈濟大學教授曾國藩有36年教學研究經驗，首創以遺體捐贈者為無語良師，翻轉解剖學並開啟遺體捐贈風氣。

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教育部說明，72名獲獎者包括男性41名、女性31名；校（園、院）長19名、教師50名、軍護人員1名、運動教練2名；來自幼兒園1名、國小25名、國中15名、高中19名、大專校院10名、特殊教育學校1名及矯正學校1名，預計於9月24日在陽明山中山樓辦理表揚大會，由總統賴清德頒獎。

吳俊叡畢業於成大工業設計系，堅持學輔工作15年，帶著一群血氣方剛的孩子登雪山，其中為了陪伴剛從少觀所出來的「小柯」，吳俊叡自己也去剃了光頭，一起完成開訓儀式，讓孩子在登山過程中記得勇氣與成就，而山訓結束後，小柯表達感謝老師愛他；吳俊叡深信，給孩子的愛有多少，孩子的勇氣就有多少。

謝世宗在擔任導師時，曾在烏山頭水庫辦理隔宿露營，謝世宗跟一名低收學生說：「放心，老師會幫忙。」讓這個學生順利參加殷切盼望的畢旅隔宿露營，也是求學以來唯一的畢旅，後因無法升學而學習水電，5年後謝世宗因購屋與學生重逢，他已是水電師傅，再過10年創業成為水電行老闆，師生結緣迄今30年。

林漢森在花蓮任教時有一名學生阿勇，在撐竿跳比賽時，從高空中摔落插入竿坑當場昏厥，林漢森揹著阿勇到醫院，發現腰部嚴重受挫有骨折現象，林漢森陪著阿勇流淚並承諾「教練一定陪你重新站起來」，出院回宿舍時與阿勇同住，隨時照料他的傷勢及日常起居，還借錢買電療器給阿勇進行電療，終於成功參加第2屆雅加達亞洲青年田徑錦標賽10項全能比賽，拿下第3名佳績。

曾國藩是本屆師鐸獎最年長獲獎者，83年慈濟醫學院成立後，受邀回故鄉花蓮協助，首創以捐贈者為無語利他典範之無語良師，翻轉解剖教學並開啟遺體捐贈風氣，成為引領全球的典範，並榮登華爾街日報首頁及美國國家期刊報導推廣。

苗栗農工校長謝世宗為木匠之子，靠助學貸款完成學業，也一圓低收入學生參加畢旅之夢，獲師鐸獎殊榮。（圖由教育部提供）

台南市金城國中專任運動教練林漢森曾揹起撐竿跳受傷的學生到醫院，自掏腰包買電暖器讓學生復健，終拿下亞洲青年田徑錦標賽十項全能季軍，獲師鐸獎殊榮。（圖由教育部提供）

慈濟大學教授曾國藩首創以遺體捐贈者為無語良師，翻轉解剖學並開啟遺體捐贈風氣，獲師鐸獎殊榮。（圖由教育部提供）

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