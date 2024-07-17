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高雄鳳山、大寮、大樹多里 7/25停水影響4萬戶

高雄鳳山等3區多里將於7月25日停水，影響4萬戶用水。（記者陳文嬋攝）

高雄鳳山等3區多里將於7月25日停水，影響4萬戶用水。（記者陳文嬋攝）

2024/07/17 17:36

〔記者陳文嬋／高雄報導〕水公司第七區管理處將於7月25日配合台電辦理太陽能光電介接工程，一併辦理翁公園電氣設備檢驗，高雄市鳳山、大寮、大樹3區多里，將於7月25日上午8時30分起停水11.5小時，部分里位於管末高地區則停水13.5小時，預計至22時才能復水，請民眾提前儲水備用。

水公司七區處將於7月25日配合台電辦理「太陽能光電介接同時加強電網工程」，拷潭給水廠一併辦理「翁公園淨水場高低壓電氣設備停電檢驗」，將於7月25日上午8時30分起至20時，總計停水11.5小時，另管末高地區停水13.5小時，預計22時才能復水，請民眾提前儲水備用。

水公司表示，7月25日上午8時30分至20時停水區域為大樹區九曲里，鳳山區東門、鳳東、誠德、誠信、誠智里，大寮區大寮、山頂、永芳、光武、會社、三隆、上寮、中興、江山、忠義、琉球、翁園、溪寮、義和里、和發產業園區（和春基地）、萬大工業區，降壓區域為大寮區前庄里、中庄里。

水公司指出，7月25日8時30分至22時停水區域為大寮區大寮院區凱旋醫院、大寮區清潔隊一帶、山頂國小一帶、進學路（衛生所以上高地區）、正氣路、中山工商；總計停水約3.6萬戶，壓降約4000戶，總計受影響約4萬戶，請民眾事先儲水備用。

此外，鳳山水庫供給的工業區不受影響，包括大發工業區、和發產業園區（大發基地）正常供水，非屬前述工業區則以停水公告行政區域為準。

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