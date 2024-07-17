嘉義輕軌藍線辦說明會 可行性評估報告已送交通部審查

嘉義市府昨在嘉義縣辦理嘉義輕軌藍線地方說明會。（圖由姜梅紅提供）

2024/07/17 16:31

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市政府辦理「嘉義大眾捷運系統藍線建設計畫」，路線行經嘉義市及嘉義縣，串聯台鐵嘉義站及高鐵嘉義站，昨在嘉義縣舉辦地方說明會，向地方說明輕軌藍線的規劃方向；市府表示，已完成輕軌藍線可行性評估報告，6月28日送交通部審議，並建請中央規劃及興建事宜。

市府交通處昨晚在嘉義縣創新學院辦理輕軌藍線地方說明會，市府交通處長許啟明、縣府建設處長郭良江、縣議員姜梅紅、江志明等出席；許啟明說，輕軌藍線計畫依規定應尋求地方議會支持同意及召開地方說明會，目前市議會及縣議會均已於定期會通過支持興建輕軌藍線，取得議會同意函，嘉義市已於5月底召開地方說明會，昨晚在嘉義縣開地方說明會，瞭解地方意見。

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許啟明說，輕軌藍線跨越兩縣市，連接中央轄管的台鐵嘉義站及高鐵嘉義站，屬高鐵聯外交通，市府代辦可行性評估報告，而為全盤性整合縣市轄區及雙鐵，後續將建請交通部鐵道局為輕軌建設主管機關，辦理後續綜合規劃及興建事宜。

姜梅紅表示，輕軌藍線主線延伸路線原本規劃延伸至嘉義縣政府，考量運量人流，建議更改至嘉義長庚醫院；未來延伸的整體路網為促進嘉義沿海觀光，規劃連接高鐵嘉義站至朴子市的紫線，她建議延伸至東石漁人碼頭，連接縣政中心與馬稠後產業園區的深紫線，則建議可延伸至蒜頭糖廠。

郭良江表示，縣府在不負擔地方自籌款及後續營運管理，無影響嘉義縣交通及發展前提下，對輕軌藍線樂觀其成；輕軌藍線連接嘉義高鐵站及嘉義台鐵站，目前由嘉義市政府向中央爭取儘速核定，同時爭取未來籌措經費、工程興建及營運管理皆由中央主辦，若藍線經中央核定後，嘉義縣境內的延伸路線，後續將另行規劃。

嘉義輕軌藍線主線路線規劃圖。（圖由姜梅紅提供）

嘉義輕軌主線延伸路線及整體路網規劃圖。（圖由姜梅紅提供）

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