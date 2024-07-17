中市老店家註銷年年上升 議員建議補助體質好受困租金店家房租

台中市一些老店家因困於租金過高而倒閉（陳俞融提供）

2024/07/17 13:36

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市年年都會辦購物節，民進黨議員陳俞融表示，營業20年以上的餐飲老店，2023年6月和2024年6月同期相比，註銷營業家數從7家上升到15家，除了租金年年上揚外，市府舉辦的台中購物節、台中鍋烤節等經濟振興活動，未惠及在地攤商店家，要求市府應補助體質好但困於租金過高店家房租，不要讓老店家一家家倒閉。

經發局表示，對於照顧在地攤商及店家，會將相關回饋納入後續振興方案考量，讓成效擴及更多在地商家；經發局並指出，依據中央統計資料顯示，台中餐飲業去年相較2022年店家數，增加563家，成長2.6%、營業額增加154億元，亦成長16.5%，店家數及營業額達到雙成長，期間中央、地方均祭出各項方案提振經濟，結合多方努力，有效提振經濟。

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市議員陳俞融指出，根據台中市營業登記註銷數據顯示，營業20年以上的餐飲老店，註銷家數自2021年到2023年，從17家增加至25家，2023年6月和2024年6月同期相比，老店註銷營業家數，從7家上升到15家，增加一倍。

陳俞融表示，有很多店家體質不錯，卻陷於租金過高難以支撐，她就曾接到店家陳情指出，有惡房東向市府惡意檢舉，逼迫承租店家要多繳租金以外的費用，若不接受持續檢舉騷擾店家，導致一些餐飲老店只能無奈被逼走。

陳俞融指出，台中市商圈租金連年上漲造成許多知名餐飲老店收攤，根據行政院主計總處的最新數據，2024年4月全國房租租金指數達到105.81的歷史新高，而市府統計顯示，台中知名商圈如一中商圈的平均年租金更是從2022年每坪1365元飆升至2023的每坪3226元，漲幅高達136.49%。

陳俞融批市府舉辦的台中購物節、台中鍋烤節等經濟振興活動，只惠及大型連鎖餐飲店家和百貨公司，如此經濟振興方向是錯誤的，呼籲市府撥出一定比例振興經濟預算來補助體質好只是受困於租金的優良店家租金。

台中市一些老店家因困於租金過高而倒閉。（陳俞融提供）

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