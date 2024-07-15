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揮別一度5元電價！租屋電費新制今上路 房客可查電費

內政部公告修正「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」，今日正式生效上路 （資料照）

內政部公告修正「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」，今日正式生效上路 （資料照）

2024/07/15 06:44

〔記者鍾麗華／台北報導〕內政部日前在行政院公報資訊網公告修正「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」，租屋電費以用電度數計費，不得超過電費單當期每度平均電價；非以用電度數計費，所收取的電費不得超過電費單每期電費總額。定型化契約今（15日）正式生效上路，房東若向租客強行收取一度5、6元電費，最重可處50萬元罰鍰。

內政部表示，這次租屋電費新制重點包括：以用電度數計費，不得超過電費單當期每度平均電價；非以用電度數計費，所收取的電費不得超過電費單每期電費總額；公共設施電費未申辦分攤併入租屋處電費內者，房東不得額外收取；另外，房東有提供電費資訊義務，房客也可自行向台電申辦查詢電費資訊。

內政部強調，住宅租賃契約全面適用消保法，租屋電費新制上路後所訂租約，房東如違反規定超收電費者，房客可向縣市政府消保或地政單位提出申訴要求改正，如不改正者，可處3萬至30萬元罰鍰；又仍拒不改正者，並可加重處5萬至50萬元罰鍰，且得按次處罰，提醒房東勿以身試法。

內政部表示，新制上路前已簽訂住宅租賃契約，其租賃期間持續至公告生效日以後者，基於信賴保護及法規不溯及既往原則，不適用新修正規定，惟租賃雙方當事人仍得依契約自由原則，自行約定是否適用新修正規定。

內政部也提醒，房客向台電申辦查詢租屋電費資訊後，未來可於台電公司網站「住宅租屋電費查詢專區」。自行進行線上查詢。可查詢的電費資訊包含：租賃期間租賃每度平均電價、是否申辦公共設施電費分攤、當期用電度數、應繳總金額等。

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