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北市某私幼狼師涉性侵女童引公憤 教長鄭英耀籲記取教訓

台北市某私幼狼師性侵女童引公憤，教育部長鄭英耀今受訪也表示，大家都一樣很憤怒，不應該讓這樣的事再發生。（記者林曉雲攝）

台北市某私幼狼師性侵女童引公憤，教育部長鄭英耀今受訪也表示，大家都一樣很憤怒，不應該讓這樣的事再發生。（記者林曉雲攝）

2024/07/17 13:37

〔記者林曉雲／宜蘭報導〕台北市某私立幼兒園驚爆狼師性侵女童案，受害人數至少20人，檢警更搜查發現拍攝600多部私密影片；監察院昨日主動公布該家幼兒園名字，以及幼保員姓名，並表示將立案調查台北市政府教育局與台北地檢署，究其有無善盡調查職責。教育部長鄭英耀今日受訪表示，大家的心情都一樣很憤怒，要記取教訓，不應該讓這樣的事情再發生。

全國教育局長會議今天在宜蘭進行第2天議程，鄭英耀受訪表示，維護兒少權益是無庸置疑之事，聯合國也訂定「兒童權利公約」，維護兒童的4大權利：生存權利、發展權利、參與權利、受保護權利，並保障兒童在公民、經濟、政治、文化和社會中的權利。

鄭英耀說明，教育部和各縣市教育局致力於教育及人才培育，這次在全國教育局長會議中，來自7個縣市8個教學團隊分享他們對學生的教育努力，令人感動，在公部門或學校教育都沒有人願意發生這樣的事，也因為發生這樣的事情而感到遺憾，認為要記取教訓，機制上處理的更週全，以完善保護孩童，即時懲處加害人，中央到地方會一起努力。

鄭英耀也表示，大家的心情都一樣很憤怒，未來不應該讓這樣的事情再發生，中央到地方要更積極努力，暑假有很多才藝班或營隊，也要積極維護兒童權益，在少子化下，每個兒童更是父母親的寶貝，要努力讓下一代有更好的發展空間，教育部鼓勵各縣市結合社區和學校力量，共同保護兒童，有更安全健康友善的支持系統。

關於台北市政府未公布狼師個資，台北市長蔣萬安呼籲監察院、NCC及衛福部，針對兒童及少年福利與權益保障法第69條進行修法。但法界人士指兒少權法相關規定是規範媒體，不是規範政府，不能以此卸責。

立委林月琴表示，令人痛心的是這個案子110年6月就發生，家長有求助媒體，但媒體不能報導，媒體報導會造成地方政府壓力，家長也可以提高警覺，就不會112年還有20多個孩子受害，修法勢在必行，就可以報導學校校名及加害人，預計下會期送出修法案。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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