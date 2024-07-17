為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

公共化幼兒園累計增3659班 平價就學名額突破50萬

全國教育局長會議進行第2天議程，教育部長鄭英耀（左二）攜手各地方教育局長，繼續擴大平價教保服務。（記者林曉雲攝）

全國教育局長會議進行第2天議程，教育部長鄭英耀（左二）攜手各地方教育局長，繼續擴大平價教保服務。（記者林曉雲攝）

2024/07/17 11:20

〔記者林曉雲／宜蘭報導〕教育部今日在全國教育局長會議中報告，透過公共化及準公共機制並行，公共化幼兒園累計增加3659班，今年8月平價就學名額將達50.1萬名，較計畫施行前，多增加31.8萬名。教育部長鄭英耀在會中表示，教育部結合各地方教育局處力量，鼓勵將地方閒置空間邀請企業投入設置教保機構，例如日月光有2萬多名員工，如能協助利用閒置空間設教保服務，應可滿足年輕員工解決小孩托育的需求。

國教署組長王慧秋表示，依行政院「我國少子女化對策計畫」，對學齡前幼兒，以「增加平價名額」、「降低就學費用」、「發放育兒津貼」為主軸，並納入「0-6歲國家一起養」政策，從107年8月推動到今年8月，平價（公立、非營利及準公共）就學名額將超過50萬名，家長每月最多繳3000元，不但增加家長選擇托育場域的機會，也實質降低子女就學的費用。

針對公共化仍有不足地區，王慧秋表示，今年將再增加250班，7年來累計增加3659班，增加超過8.9萬個公共化名額；同時全額補助增設2歲專班，減輕地方政府財政負荷，另教育部爭取前瞻基礎建設特別預算，並透過少子女化計畫年度預算，協助地方政府興建公共化幼兒園，補助興建134園（公立63園、非營利71園）。

此外，109年7月起，教育部協助公部門設置員工子女非營利幼兒園或職場教保中心，110至113年期間，協助14個部會設置160個（442班）員工子女非營利幼兒園或職場教保中心，提供9200餘個名額，讓員工安心工作及就近托育子女。

王慧秋也說明，準公共幼兒園一期契約為3學年，113學年起進入第3期程，地方政府已完成續約作業，新申請園也陸續完成簽約程序，預計1973園、約23.5萬名，加上公共化幼兒園約26.6萬名，合計平價就學名額約50.1萬名，相較於少子女化計畫施行前，多增加31.8萬名；另強化準公共第3期程管理機制，逐步調整師生比為1比12，準公共第3期程將其納為合作要件之一。

桃園市教育局長劉仲成表示，設立2歲專班是重中之重，建議比照托嬰中心，放寬設置樓層為一樓至三樓，另為保障家長及幼童權益，幼兒園自行歇業申請時間則應加嚴，從現行2個月增至6個月。鄭英耀回應指示，教育部修正相關規定給予支持。

教育部今在全國教育局長會議中報告，公共化幼兒園累計增3659班，平價教保名額達50.1萬名。（記者林曉雲攝）

教育部今在全國教育局長會議中報告，公共化幼兒園累計增3659班，平價教保名額達50.1萬名。（記者林曉雲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
擴大幼兒教保公共化 教育部近4年投逾75億新建百園所
2024/04/10 11:21

擴大幼兒教保公共化 教育部近4年投逾75億新建百園所
母親節禮物！陳建仁：勞動部研擬彈性育嬰留停方案
2024/05/09 14:07

母親節禮物！陳建仁：勞動部研擬彈性育嬰留停方案

華南銀行攜米其林一星教父牛排尊享頂級饗宴
斥資逾3億 楠梓援中派出所、社區中心動土
2024/07/13 05:30

斥資逾3億 楠梓援中派出所、社區中心動土
新北板橋新興段都更公展 捐贈幼兒園、托老中心
2024/04/09 11:05

新北板橋新興段都更公展 捐贈幼兒園、托老中心
公共化幼兒園招生開跑 全國提供48.8萬個名額
2024/05/31 16:18

公共化幼兒園招生開跑 全國提供48.8萬個名額
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播