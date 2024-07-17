公共化幼兒園累計增3659班 平價就學名額突破50萬

全國教育局長會議進行第2天議程，教育部長鄭英耀（左二）攜手各地方教育局長，繼續擴大平價教保服務。（記者林曉雲攝）

2024/07/17 11:20

〔記者林曉雲／宜蘭報導〕教育部今日在全國教育局長會議中報告，透過公共化及準公共機制並行，公共化幼兒園累計增加3659班，今年8月平價就學名額將達50.1萬名，較計畫施行前，多增加31.8萬名。教育部長鄭英耀在會中表示，教育部結合各地方教育局處力量，鼓勵將地方閒置空間邀請企業投入設置教保機構，例如日月光有2萬多名員工，如能協助利用閒置空間設教保服務，應可滿足年輕員工解決小孩托育的需求。

國教署組長王慧秋表示，依行政院「我國少子女化對策計畫」，對學齡前幼兒，以「增加平價名額」、「降低就學費用」、「發放育兒津貼」為主軸，並納入「0-6歲國家一起養」政策，從107年8月推動到今年8月，平價（公立、非營利及準公共）就學名額將超過50萬名，家長每月最多繳3000元，不但增加家長選擇托育場域的機會，也實質降低子女就學的費用。

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針對公共化仍有不足地區，王慧秋表示，今年將再增加250班，7年來累計增加3659班，增加超過8.9萬個公共化名額；同時全額補助增設2歲專班，減輕地方政府財政負荷，另教育部爭取前瞻基礎建設特別預算，並透過少子女化計畫年度預算，協助地方政府興建公共化幼兒園，補助興建134園（公立63園、非營利71園）。

此外，109年7月起，教育部協助公部門設置員工子女非營利幼兒園或職場教保中心，110至113年期間，協助14個部會設置160個（442班）員工子女非營利幼兒園或職場教保中心，提供9200餘個名額，讓員工安心工作及就近托育子女。

王慧秋也說明，準公共幼兒園一期契約為3學年，113學年起進入第3期程，地方政府已完成續約作業，新申請園也陸續完成簽約程序，預計1973園、約23.5萬名，加上公共化幼兒園約26.6萬名，合計平價就學名額約50.1萬名，相較於少子女化計畫施行前，多增加31.8萬名；另強化準公共第3期程管理機制，逐步調整師生比為1比12，準公共第3期程將其納為合作要件之一。

桃園市教育局長劉仲成表示，設立2歲專班是重中之重，建議比照托嬰中心，放寬設置樓層為一樓至三樓，另為保障家長及幼童權益，幼兒園自行歇業申請時間則應加嚴，從現行2個月增至6個月。鄭英耀回應指示，教育部修正相關規定給予支持。

教育部今在全國教育局長會議中報告，公共化幼兒園累計增3659班，平價教保名額達50.1萬名。（記者林曉雲攝）

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