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斥資逾3億 楠梓援中派出所、社區中心動土

斥資逾三億，楠梓援中派出所暨多功能社區中心動土。圖為完工模擬圖。（高雄市工務局提供）

斥資逾三億，楠梓援中派出所暨多功能社區中心動土。圖為完工模擬圖。（高雄市工務局提供）

2024/07/13 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕隨著台積電進駐，楠梓區人口不斷增加，高雄市府砸下三．一八億，興建兼具長照、育兒、治安、戶政的「援中派出所暨多功能社區中心」，昨天由市長陳其邁揮鏟動土，他強調這裡是目前高雄最好的社區多功能中心，預計二○二六年八月完工。

楠梓區人口伴隨著南部半導體S廊帶產業進駐而快速增加，市府積極推動左楠區眾多重大建設，包括新台十七線開闢，左營大路人行環境改善、楠陽國小既有校地內新建公共化幼兒園，楠梓國小、藍田國小新建工程、楠梓運動中心等。

兼具長照、育兒、治安、戶政功能

昨天動土的「楠梓區援中派出所暨多功能社區中心」，位於楠梓區藍田路，總經費逾三．一八億，由衛福部前瞻計畫補助約三八九五萬，市府自籌近二．八億，將興建地下一層、地上六層建物。

一、二樓設有警察派出所，三樓規劃為托育中心，四樓是戶政事務所，五樓有日間照顧中心，六樓則是區公所大型集會堂與會議等，提供民眾諮詢與活動使用。

市長陳其邁昨天出席動土典禮，他指出，楠梓區近年發展迅速，人口增加，他一九九○年代選立委時，來到援中港地區，夜晚漆黑一片，如今隨著高雄大學設立、台積電、新台十七線開闢、未來的捷運紫線，生活機能愈來愈好；他也提到台積電共三個廠，每個廠一千五百人，三個廠就近五千人，楠梓區未來有望變成蛋黃區。

陳其邁強調，「援中派出所暨多功能社區中心」是目前高雄最好的社區多功能中心，各有六十個日照、六十個托育量能，配合藍田國小新建工程，可因應大量移入援中港社區的人口。

工務局說明，此多功能社區中心以「城市山丘」設計概念，讓空間公共性隨著綠化空間立體化，也將取得綠建築和智慧建築標章，二○二六年八月完工後，將成為援中港地標性建築。

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