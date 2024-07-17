07/17 各報重點新聞一覽

基隆市選委會展開基隆市長謝國樑罷免案連署人名冊查對工作，指民眾收到查詢單若未回函，視同無效連署人，與中選會認定標準不同。（資料照）

2024/07/17 07:03

自由時報

罷樑連署人未回函 基市選委會視為無效 中選會：必要時依主管職權處置

基隆市選委會已展開基隆市長謝國樑罷免案連署人名冊查對工作，並決議若查詢單「逾期招領」、「查無此人」，將逕行認定為無效連署人，甚至指稱民眾收到查詢單後，務必回函，否則視同無效連署人，與中選會認定標準不同。對此，中選會副主委陳朝建昨受訪強調，中央與地方選務機關必須依法循例辦理選務，若地方選委會未依法令辦理選務，必要時，中選會將依其主管職權調查證據並做適當處置。

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已具深偽技術相關研發能量 中科院：可助國軍反認知作戰

國防部昨召開「深偽（Deepfake）技術簡介及國防應用樣態」記者會。中科院資通所督導長黃益進表示，人工智慧的深偽技術可製作逼真造假內容，恐於網路散播逼真假訊息，中科院已具相關研發能量，可協助國軍「反認知作戰」。

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刑法修正案三讀 凌虐未滿7歲幼童 加刑重懲

重懲凌虐未滿七歲童的惡徒！立法院院會昨三讀通過刑法第二八六條修正案，加重虐童刑責，增訂對於未滿七歲之人，施以凌虐、或因而致人於死、致重傷者等，依各項規定再加重其刑至二分之一。

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聯合報

遇刺後公開現身全代會 川普宣布副手范斯

美國前總統、共和黨總統候選人川普十五日晚間現身共和黨全代會首日活動，是他在賓州遇刺受傷後首度公開現身。他右耳覆蓋紗布，臉部看起來沒有傷痕，在「天佑美國」的歌聲中緩步走上舞台，支持者喝采稱讚川普面對槍擊案所展現的勇氣，將是下一任美國總統。

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59%民眾 曾遭數位性暴力

衛福部公布國內首分「數位／網路性別暴力狀況調查報告」，結果顯示，數位性暴力終身盛行率為百分之五十九點四，一年內盛行率為百分之四十七點七，「騷擾」是最常見的數位性暴力，最常遭受網路性別霸凌的族群為「非異性戀男性」（男同志）。整體來說，面對數位性暴力時，僅百分之卅九曾對外求助，而循正式管道求助者比率極低。

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中國時報

川普搭檔范斯：中國是美國最大威脅

美國前總統川普的競選副手搭檔終於揭曉，是俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance）。范斯也是對中鷹派，他15日獲提名後首次受訪稱，川普將迅速結束俄烏戰爭，以便專注應付「最大威脅」中國大陸。范斯年僅39歲，被美媒形容「光速崛起」，成為川普「讓美國再次偉大」（MAGA）運動的領軍人物。

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明年6月底前 健保點值1點0.95元

備受醫界關切的提高健保點值議題，16日在立法院出現轉折。朝野黨團16日協商達成共識，不在《全民健保法》明訂點值金額，而改以立院主決議方式，要求衛福部在明年6月30日前要達到平均點值1點0.95元，民進黨團昨日「髮夾彎」改變態度，願意簽署協商結果。對此，衛福部表示挑戰很大，會努力找錢。

詳見明年6月底前 健保點值1點0.95元。

國防部報告「深偽技術簡介及國防應用樣態」，中科院資通所以烏克蘭總統澤倫斯基舉例示範深偽技術。（記者陳逸寬攝）

法院院會昨三讀通過刑法第286條修正案，重懲凌虐未滿七歲童的惡徒。（記者塗建榮攝）

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