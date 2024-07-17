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刑法修正案三讀 凌虐未滿7歲幼童 加刑重懲

法院院會昨三讀通過刑法第286條修正案，重懲凌虐未滿七歲童的惡徒。（記者塗建榮攝）

法院院會昨三讀通過刑法第286條修正案，重懲凌虐未滿七歲童的惡徒。（記者塗建榮攝）

2024/07/17 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕重懲凌虐未滿七歲童的惡徒！立法院院會昨三讀通過刑法第二八六條修正案，加重虐童刑責，增訂對於未滿七歲之人，施以凌虐、或因而致人於死、致重傷者等，依各項規定再加重其刑至二分之一。

凌虐致人於死、重傷者

依各項規定加重其刑1/2

立法說明指出，未滿七歲之人無行為能力，對其凌虐的惡性非輕，對被害幼童的身心戕害情節尤重，現行刑度已不足反映行為人的惡性。且經統計，近三年各地檢署依該條文起訴案件被害人年齡分布情形，逾半數未滿七歲，更證有遏止這類案件的必要。

現行刑法二八六條規定，對未滿十八歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全或發育者，處六月以上、五年以下有期徒刑；因而致人於死者，處無期徒刑或十年以上徒刑；致重傷者，處五年以上、十二年以下徒刑。

另意圖營利，施以凌虐或以他法妨害身心健全發育者，處五年以上徒刑、得併科三百萬元以下罰金；因而致人於死，處無期徒刑或十二年以上徒刑；致重傷，處十年以上徒刑。此次修法是在現行法規中增訂加重刑責條款。

立法院司法及法制委員會四月十七日審查本案時，朝野保護兒少立場一致，但對於條文設計看法不一，因此條文保留送交黨團協商；昨經朝野協商，各黨團總算達成共識。

民進黨立委沈伯洋於法案三讀後提醒，以行政措施防患於未然，毋寧是更為重要。

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