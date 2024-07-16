高雄YouBike2.0開騎4年 第5000萬人次幸運兒出爐

高雄YouBike 2.0營運滿4年，7月14日上午7點多突破5000萬人次騎乘。（高雄市交通局提供）

2024/07/16 10:19

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄YouBike 2.0營運滿4年，7月14日上午7點多突破5000萬人次騎乘，幸運兒是當天從「平和路公共停車場」站借車的40多歲男性，可獲微笑單車公司提供的百貨公司商品券1萬元及高雄YouBike紀念票卡；而交通局也於7月1日起新增公共自行車第3人責任險。

這名幸運兒說，原本都用私人運具較多，自從後來發現住家附近有YouBike站點很方便，也就開始使用，14日一早7點多從「平和路公共停車場」站借車開始騎車運動，騎乘至「小港區公所」站還車，沒想到意外成了第5000名幸運兒！

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此外，交通局為擴大提供保障，7月1日起新增公共自行車第3人責任險，除了原已提供的騎乘者傷害險，只要透過App或YouBike官網登入勾選同意加入公共自行車傷害險即可免費投保，交通局表示，目前高雄市投保比率已超過8成，呼籲未加入的民眾儘速投保。

目前高雄市建置YouBike達1351站，每月使用人次已超過150萬人次，今年上半年運量前3名站點依序為高鐵左營站、捷運哈瑪星站（1號出口）及捷運後驛站（2號出口），平均月運量皆突破1萬人次。

其中高鐵左營站主要到博愛四路周邊；捷運哈瑪星站主要到中山大學、鼓山輪渡站；捷運後驛站主要到高雄醫學大學，顯示民眾已將YouBike作為通勤及通學、觀光的重要交通工具，交通局將持續擴增設置，預計2026年前公共自行車租賃站數達1500站規模，以滿足民眾最後一哩路通行需求。

交通局指出，因去年4月依行政院TPASS通勤月票政策推出高雄市區399通勤月票、7月推出南高屏999通勤月票，今年上半年使用YouBike民眾較去年同期大幅增加22%，每月使用通勤月票騎乘YouBike比例超過30%；超過43萬人次利用TPASS通勤月票串聯YouBike及各種大眾運輸工具。

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