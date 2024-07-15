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彰化垃圾分類壓力大 溪湖鎮清潔隊出動金屬探測器逐袋查

彰化縣從7月起加強垃圾分類的收運標準，溪湖鎮清潔隊準備「金屬探測器」，確定沒有金屬回收物才能丟上垃圾車。（溪湖鎮清潔隊提供）

彰化縣從7月起加強垃圾分類的收運標準，溪湖鎮清潔隊準備「金屬探測器」，確定沒有金屬回收物才能丟上垃圾車。（溪湖鎮清潔隊提供）

2024/07/15 17:16

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣從7月起加強垃圾分類的收運標準，各鄉鎮清潔隊為免垃圾車被退運，加強對民眾垃圾逐袋檢查，甚至破袋檢視是否分類不及格，令民眾跟清潔隊員感到壓力山大，對此溪湖鎮清潔隊準備「金屬探測器」，遇有金屬類垃圾分類不清，馬上就能檢測出來，且免破袋，加快清運速度。

彰化縣從7月1日起提高垃圾退運標準，凡1個垃圾袋中含有12個資源回收物，或廚餘達到30％，就會整車退運，有鄉鎮不信邪，結果被連退兩次，只好加印分類海報宣導，員林市清潔隊則成立破袋稽查小隊，隨垃圾車巡查，溪湖鎮清潔隊則自備金屬探測器逐袋掃描，確定沒有金屬回收物才能丟上垃圾車。

溪湖鎮長何炳樺表示，垃圾分類早行之多年，清潔隊員也會執行破袋檢查，惟檢查後垃圾袋被割的四分五裂，讓民眾取回垃圾不方便，還弄得髒兮兮，甚至跟清潔隊員起爭執，大傷和氣，去年初，他為清潔隊爭取購買2把「金屬探測器」，對每一袋垃圾都掃描，民眾倒垃圾多了此步驟，即使被抓包也心服口服。

溪湖鎮清潔隊隊長張家禎表示，一把金屬探測器價值不到千元，只要垃圾袋有鋁箔包、易開罐等金屬製品，立刻就能顯示反應，讓「分類黑洞」無所遁形，降低被退運可能。

溪湖鎮清潔隊自備「金屬探測器」，對每一袋垃圾都掃描，民眾即使被抓包破袋也心服口服。（溪湖鎮清潔隊提供）

溪湖鎮清潔隊自備「金屬探測器」，對每一袋垃圾都掃描，民眾即使被抓包破袋也心服口服。（溪湖鎮清潔隊提供）

溪湖鎮清潔隊表示，金屬探測器價值不到千元，只要垃圾袋有鋁箔包、易開罐等金屬製品，立刻就能顯示反應。（圖為同款金屬探測器，溪湖鎮清潔隊提供）

溪湖鎮清潔隊表示，金屬探測器價值不到千元，只要垃圾袋有鋁箔包、易開罐等金屬製品，立刻就能顯示反應。（圖為同款金屬探測器，溪湖鎮清潔隊提供）

員林市清潔隊則成立破袋稽查小隊，隨垃圾車巡查。（員林市清潔隊提供）

員林市清潔隊則成立破袋稽查小隊，隨垃圾車巡查。（員林市清潔隊提供）

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