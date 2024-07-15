為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

中市水湳轉運中心工程進度已達73.64％ 115年完工啟用

水湳轉運中心工程進度已達七成三，預計115年完工啟用（市府提供）

水湳轉運中心工程進度已達七成三，預計115年完工啟用（市府提供）

2024/07/15 14:06

〔記者蘇金鳳／台中報導〕減少南來北往搭國道客運到台中市還要進入市區路程問題，市府在水湳經貿園區的興建水湳轉運中心，水湳轉運中心截至今年6月底，工程進度已達73.64%，如期如質穩定推展，預計115年完工啟用，打造城際旅運與市區接駁的轉運地標。

水湳轉運中心還獲得2022國家卓越建設獎最高榮譽卓越獎肯定，面對工程已達七成三，交通局為嚴格把關公共工程品質，邀請建築委員曾亮及機電委員簡明春日前進行現地督導、勘查缺失改善，確認工程稽核及自主檢查等機制符合規定。

交通局長葉昭甫表示，水湳轉案中心新建工程去年9月20日順利舉辦上梁典禮、完成主體鋼結構，確保品質無虞，將加速進度預定115年完工啟用。

台中市目前有豐原、大台中、水湳、烏日四大轉運中心正在規劃、開工，繼豐原轉運中心率先完工啟用之後，興建中的水湳轉運中心為第二座中部客運轉運樞紐，因該座轉運中心位置緊鄰國道及74號快速道路，交通便捷，坐擁地利之便，將躍升為為城際旅運，與市區接駁的轉運核心。

交通局表示，水湳轉運中心新建工程預計在115年完工啟用，將可整合國道客運、市區公車、捷運、計程車及iBike等公共運輸工具，規劃與機場捷運橘線車站直接轉乘，為南來北往的旅客提供接駁服務，位於水湳經貿園區最北端，在地理位置以及其交通節點，猶如園區的北極星，「北極之星」的設計造型，乘客搭車行經高速公路時就可看到轉運中心。

交通局並強調，水湳轉運中心周邊還有水湳國際會展中心、台中綠美圖、中央公園、台中流行影音中心等公共設施。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
國1接台74估5月完工 銜接水湳轉運中心可行性研究獲中央補助
2024/04/22 17:38

國1接台74估5月完工 銜接水湳轉運中心可行性研究獲中央補助
台中水湳轉運中心工程進度逾70％ 預計明年10月完工
2024/04/25 09:48

台中水湳轉運中心工程進度逾70％ 預計明年10月完工

高大特區「博市陞」採Alfa Safe耐震更安心
水湳轉運中心接國1或74線未定 地方憂：交通黑暗期恐10年
2024/05/07 18:53

水湳轉運中心接國1或74線未定 地方憂：交通黑暗期恐10年
水湳轉運中心規劃專用道 進度被嫌慢
2024/05/08 05:30

水湳轉運中心規劃專用道 進度被嫌慢

比賽開打倒數！李洋父必勝禮物大公開
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播