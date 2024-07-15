中市水湳轉運中心工程進度已達73.64％ 115年完工啟用

水湳轉運中心工程進度已達七成三，預計115年完工啟用（市府提供）

2024/07/15 14:06

〔記者蘇金鳳／台中報導〕減少南來北往搭國道客運到台中市還要進入市區路程問題，市府在水湳經貿園區的興建水湳轉運中心，水湳轉運中心截至今年6月底，工程進度已達73.64%，如期如質穩定推展，預計115年完工啟用，打造城際旅運與市區接駁的轉運地標。

水湳轉運中心還獲得2022國家卓越建設獎最高榮譽卓越獎肯定，面對工程已達七成三，交通局為嚴格把關公共工程品質，邀請建築委員曾亮及機電委員簡明春日前進行現地督導、勘查缺失改善，確認工程稽核及自主檢查等機制符合規定。

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交通局長葉昭甫表示，水湳轉案中心新建工程去年9月20日順利舉辦上梁典禮、完成主體鋼結構，確保品質無虞，將加速進度預定115年完工啟用。

台中市目前有豐原、大台中、水湳、烏日四大轉運中心正在規劃、開工，繼豐原轉運中心率先完工啟用之後，興建中的水湳轉運中心為第二座中部客運轉運樞紐，因該座轉運中心位置緊鄰國道及74號快速道路，交通便捷，坐擁地利之便，將躍升為為城際旅運，與市區接駁的轉運核心。

交通局表示，水湳轉運中心新建工程預計在115年完工啟用，將可整合國道客運、市區公車、捷運、計程車及iBike等公共運輸工具，規劃與機場捷運橘線車站直接轉乘，為南來北往的旅客提供接駁服務，位於水湳經貿園區最北端，在地理位置以及其交通節點，猶如園區的北極星，「北極之星」的設計造型，乘客搭車行經高速公路時就可看到轉運中心。

交通局並強調，水湳轉運中心周邊還有水湳國際會展中心、台中綠美圖、中央公園、台中流行影音中心等公共設施。

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