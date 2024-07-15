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澎湖湖西童年嘉年華落幕 募捐善款挹注慢飛天使協會

湖西童玩節義賣，所得捐助澎湖縣慢飛天使協會。（記者劉禹慶攝）

湖西童玩節義賣，所得捐助澎湖縣慢飛天使協會。（記者劉禹慶攝）

2024/07/15 13:22

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕為期2天的湖西嘉年華活動，不僅讓5、6年級生，重溫澎湖囝仔的童年回憶，更結合公益善款，義賣所得捐給澎湖縣慢飛天使協會，小兵立大功，小小活動發揮大大效果，成為近年來澎湖最夯的活動。

此次活動中，義賣區的「愛心組合」-湖西鄉公所黃金比例爆米花、棉花糖DIY、以及香氣口感十足的滷蛋，受到了熱烈的支持。義賣所得共61800元，加上當天加碼童鞋賣出3000元，共收益64800元，全數捐贈給澎湖縣慢飛天使服務協會，為社會公益善盡一份心力。

由於連日炎熱，為了保障參加活動民眾不讓高溫擋住熱情，湖西鄉公所特別做好防曬降溫措施，增加大型天幕、噴霧水門、遮陽幕等設施，活動佈置耗時2.5天才完成，為大家提供了更舒適的環境。2天的舞台表演包括龍門國小國樂團開場演出、幼兒園兩天活力滿滿的舞稻表演，光光鼠叔的超人氣氣球演出、湖西國中管樂隊以及壓軸的尖山社區恐龍舞演出，為舞台區增添了無數的活力和樂趣。

小市集的攤位各有特色，大家排隊購買在地的甜點、飲料農產品和手工藝品等，買氣不斷。「海有什麼闖關趣」活動吸引了許多民眾踴躍參與，闖關挑戰中學習海洋知識。毛孩派對中，有不少民眾精心打扮毛小孩一同參與，場面溫馨而有趣。小火車體驗區排隊人潮絡繹不絕，親子樂園則在美麗的海景下，讓家庭們盡情享受週末假期親子時間，鄉長陳振中期待大家的持續支持與參與。

湖西童玩節重溫五、六0年代澎湖囝仔回憶，吸引許多人潮。（記者劉禹慶攝）

湖西童玩節重溫五、六0年代澎湖囝仔回憶，吸引許多人潮。（記者劉禹慶攝）

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