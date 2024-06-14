助慢飛天使展翅 嘉市聖馬爾定成立「兒童發展聯合評估中心」

聖馬爾定醫院復健科主任郭世勳提醒家長，若孩子出現比同年齡兒童明顯落後的現象，應儘快到醫院評估，把握早期療育時機。（聖馬爾定提供）

2024/06/14 16:21

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市聖馬爾定醫院為讓需要早期療育的小孩能得到及時的幫助，今年成立嘉市第3家「兒童發展聯合評估中心」，整合各醫療專科，組成專業的兒童發展聯合評估服務團隊，提供學齡前兒童完整的早療服務資源，與後續健全的醫療服務。

嘉市原本僅有2家醫院提供兒童發展評估，由於評估過程需會診多專科診斷，耗時較久，許多家長抱怨經常要等待3個月，甚至半年以上還排不到，擔憂會延誤治療，後續支持系統也無法及時銜接，面臨心理及經濟雙重壓力。

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聖馬爾定醫院復健科主任郭世勳說，大多數兒童發展遲緩的原因不明，除了身體疾病，也可能受家庭或社會因素影響。有家長因孩子快2歲仍無法說出完整的句子而帶來就醫，經過詳細問診及檢查，推測可能受到COVID-19疫情影響，長期待在家沒有和外界互動，造成語言發展停滯，後來經過語言治療師的引導訓練，家長也配合加強互動，總算慢慢追上同齡的孩子。

郭世勳說，孩子的遲緩問題單從表面上不一定看得出來，必須透過專業評估才能窺知全貌，提醒家長，孩子的發展需從認知、語言、動作、情緒等多面向進行整體評估，若出現比同年齡兒童明顯落後的現象，就要儘快到醫院評估，把握早期療育的時機。

聖馬爾定醫院「兒童發展聯合評估中心」，一律採電話預約掛號，無提供現場或網路掛號，預約專線：05-2756000轉分機3805。

嘉市聖馬爾定醫院成立嘉市第三家「兒童發展聯合評估中心」。（聖馬爾定提供）

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