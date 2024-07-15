助攻旗津風箏節 高雄旗后觀光市場改頭換面超亮眼

高雄旗后觀光市場改頭換面超亮眼。（經發局提供）

2024/07/15 09:21

〔記者王榮祥／高雄報導〕2024年旗津風箏節本週六、日起飛。高市經發局今宣布海岸第一排、擔綱旗津門面的「旗后觀光市場」外牆改造完工，以落日餘暉為設計概念，並在垂直與水平間運用不同尺度的線形，展現波浪意象與律動感，將與風箏節一同迎接人潮。

經發局表示，旗后觀光市場1樓做市場使用，2、3樓現由旗津道沙灘酒店經營，整體外牆原來為魚骨鋼構外觀，因鄰近海邊以及颱風侵擾下，外觀出現退色、斑駁、損壞等問題。

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這次外觀重新裝修工程歷時半年多，針對入口、鋼構、玻璃貼膜等多個介面進行更新，立面採用暖色系色調，以落日餘暉為設計發想，用簡約的設計搭配周遭沙灘景緻，外牆也特別裝設LED燈光，讓市場在白天、黃昏、夜間不同時段能呈現多元的樣貌。

透過硬體更新，搭配風箏節等活動，帶動市場觀光人潮，更期待座落在海岸第一排的旗后市場，能成為海岸線的新地標；市場完工啟用，加上風箏節即將在本週登

場，市場攤商以及旗津道酒店都做足準備、推出優惠迎接大批的觀光人潮。

旗后觀光市場自治會長陳清雄表示，市場以乾貨與伴手禮為主力商品，因為得天獨厚的地理位置，緊鄰美麗的旗津海灘，是國內外旅客來旗津觀光的必逛景點。感謝市府進行市場外牆整修工程以及辦理旗津風箏節。

旗津道沙灘酒店董事長劉敏瑛表示，感謝市政府改造工程升級建物外觀，酒店也針對內部設施進行升級，包括客房裝修、會議室擴建及餐飲設施的優化，為客人提供更加多元化和高品質的服務，搭配2024旗津風箏節，旗津道酒店也推出相關住宿優惠方案，即日起至7月底攜帶風箏辦理入住即可使用大風吹住房專案。

經發局還幫觀光局宣傳，7/20至7/21，7/27至7/28於旗津海水浴場舉辦「2024旗津風箏節暨氣墊水樂園」，大型造型風箏和串型風箏飄揚天空，以及清涼歡樂的氣墊水樂園，活動精彩可期。

高雄旗后觀光市場改頭換面。（經發局提供）

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