三六九山莊重建工程砍冷杉惹議 國家公園署：完工後植樹復原

三六九山莊預計完工3D合成照片。（內政部國家公園署提供）

2024/07/14 22:10

〔記者林哲遠／台北報導〕雪霸國家公園招標興建五星級山屋「三六九山莊」，被發現業者為了運送建材，沿途砍伐冷杉林，監委田秋堇今（14）日對此啟動調查。內政部國家公園署回應，雪霸國家公園管理處當時考量工地海拔3150公尺、沒有道路可通行，為將近1650噸建材從海拔2100公尺的登山口運送上山，所採行運輸工法，並選擇移除障礙木最少的路線施工。

國家公園署表示，動工前會同農業部林業及自然保育署台中分署勘查，選擇對環境衝擊較小、移除障礙木最少的路線施工。整個施工，在林保署與學者專家的規範下，以對生態環境影響最小的方式，進行施工。並委託學者同步進行生態環境調查，確認施工過程，對生態環境的影響，並滾動式檢討施工工法。

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國家公園署說明，該軌道工程長度6.3公里，伐除樹種包含台灣二葉松、台灣華山松、台灣赤楊、狹葉高山櫟與雜木及小部分台灣冷杉等總計806株，立木材積60.32立方公尺；所伐除的障礙木皆未外運，留置於現地作為生物棲息之用。

國家公園署指出，三六九山莊工程總經費1億2000萬元，軌道工程民國111年已經通過林保署審查，工期900日曆天，預定115年9月底完工。當初選擇採用軌道運輸方式，是因無法以人力搬運、民航業者沒有本工程海拔高度及建材重量的吊掛量能。

國家公園署強調，工程進行前已委託東海大學林良恭老師團隊進行至稚科鳥類、哺乳類等動物及環境噪音調查，作為生態檢核作業之依據，以便工程進行中，隨時調整施工應對方式。施工期間，相關保育類林木均依林保署規範保護，並依專業的規範，確保生物多樣性。

國家公園署進一步指出，軌道工程是沿著步道開設，僅做建材運輸，待三六九山莊工程完工後，軌道工程相關設施將予以拆除。未來復育範圍從步道4k（哭坡）至5.2k（東峰）路段軌道沿線，依據原障礙木移除計畫調查之樹種、數量進行復育，屆時將與林業保育署台中分署合作辦理植樹復原工作，維護自然生態。

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