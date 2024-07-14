逾6成民眾看不清楚公車站名 北市公運處：9月底試辦改善措施

有民眾反映台北市公車站牌站名過小。（記者江采蓁攝）

2024/07/14 18:27

〔記者江采蓁／台北報導〕台北市大力鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具，但不少旅客反映，等公車時常無法分辨公車路線或看不清楚站牌，台北市議員張志豪就實際做問卷調查，發現有67.4％民眾認為「站名不夠清楚，希望可以加大」。台北市公共運輸處大眾運輸科長郭建辰表示，規劃在9月底會完成一條公車專用道試辦加大站名，也會請廠商研議更適合夜間辨識的站名材質。

議員張志豪表示，他實際做過問卷調查，有32.6%的民眾認為「站名太小不夠清楚，但不影響搭乘」、67.4％民眾認為「站名不夠清楚，希望可以加大」，認為站名夠清楚的民眾為0％，因此，他要求交通局應全面檢討公車站牌站名過小之問題，適度加大並提高夜間辨識程度，以利更多民眾願意使用大眾交通工具。

請繼續往下閱讀...

議員柳采葳則認為，公運處應針對公車站牌作通盤檢討，站名小、不清楚是一個問題，但北市有一些公車站牌可能位置隱密、被樹擋到等，民眾連找到公車站牌都有困難，她提到，站名確實應放大，但也要讓整個公車站牌再顯眼一點。

大眾運輸科長郭建辰表示，規劃在9月底會完成一條公車專用道試辦改善措施，目前站名僅在近月台處才看得到，將於站台新增兩個站名，做會在頭、尾端增設2面顯示的站名，字體也會放大調整，若成效不錯，將推展於其他公車專用道，目前先朝「放大站名」改進，底下的路線圖暫不作更動；關於夜間辨識，他提到，目前專用道、候車亭皆有照明設備，未來會請廠商評估哪種材質較適合夜間辨識。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法