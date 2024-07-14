為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

台中阿罩霧舊街鋪面破損宛如補丁 公所傾向改壓花地坪

台中霧峰區「阿罩霧舊街」，六年前鋪設紅磚鋪面讓街道呈現古色古香景象，不過近來鋪面破損，公所鋪上柏油修復，挨批宛如貼狗皮膏藥。（記者陳建志攝）

台中霧峰區「阿罩霧舊街」，六年前鋪設紅磚鋪面讓街道呈現古色古香景象，不過近來鋪面破損，公所鋪上柏油修復，挨批宛如貼狗皮膏藥。（記者陳建志攝）

2024/07/14 17:58

〔記者陳建志／台中報導〕霧峰阿罩霧舊街鋪面破損，因原有陶磚已無備料，公所改用柏油修補，不過民眾抱怨宛如貼狗皮膏藥讓老街風味全失，公所一度想改鋪柏油，不過部分民眾認為應保存老街風貌，公所評估後傾向改成水泥的壓花地坪鋪面，不過霧峰菜市場攤商擔心施工時間太長影響做生意，霧峰公所表示近日將召開協調會，聽取民眾意見後再做決定。

霧峰「阿罩霧舊街」（民權路、民主街）長約200公尺的路面，6年前進行街道景觀改善時，鋪成紅磚路面，雖讓街道顯得古色古香，但因陶磚材質不耐車輛輾壓破損，加上缺乏同樣材質修復，只能用柏油回鋪，不但整個路面宛如貼狗皮膏藥，還有買菜老婦人摔斷腿有意申請國賠。

因鋪面破損影響行人安全，部分居民認為紅磚地面不耐輾壓，主張改鋪設柏油即可；不過部分居民則認為，鋪面應該保留老街風味。

市議員李天生認為，霧峰以文化底蘊豐厚著稱，應該適度保存老街文化，並結合霧峰林家、光復新村等景點，帶動地方觀光發展，不過如何兼顧文化保存及地方經濟發展，需要凝聚各方共識，並尊重當地住戶的意願。

霧峰區長張慶庸表示，因原有的陶磚已找不到相同材質替換，才會以柏油修補，但黑色鋪面和原有磚紅色不一致，民眾覺得醜，為改善此狀況，未來修補將改成以同色系壓花地坪修補，而為保存老街原有風味，並兼顧人車通行，目前傾向將鋪面改成水泥材質的壓花地坪，但因該路段銜接霧峰菜市場攤商聚集，攤商擔憂施工期太長影響做生意，近期將會邀集居民和相關團體召開協調會，聽取民眾意見並凝聚共識後推動。

台中霧峰區「阿罩霧舊街」，六年前鋪設的紅磚鋪面破損，重鋪柏油或者重新恢復紅磚鋪面引發民眾不同意見。（記者陳建志攝）

台中霧峰區「阿罩霧舊街」，六年前鋪設的紅磚鋪面破損，重鋪柏油或者重新恢復紅磚鋪面引發民眾不同意見。（記者陳建志攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
霧峰「阿罩霧舊街」鋪面 像貼狗皮藥膏惹怨
2024/01/30 15:28

霧峰「阿罩霧舊街」鋪面 像貼狗皮藥膏惹怨
台中市觀光公車阿罩霧線 體驗復古輕旅行
2022/12/20 20:57

台中市觀光公車阿罩霧線 體驗復古輕旅行
街道景觀改善 霧峰「阿罩霧舊街」重現風華
2018/07/15 15:31

街道景觀改善 霧峰「阿罩霧舊街」重現風華
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播