關西牛欄河親水公園 驚見2隻梅花鹿漫步、戲水

今（14日）上午，有新竹縣關西鎮民在知名景點牛欄河親水公園運動時，巧遇2隻梅花鹿，一前一後走過攔沙壩。（圖由民眾提供）

2024/07/14 11:47

〔記者廖雪茹／新竹報導〕晨運的驚喜！今（14日）上午，有新竹縣關西鎮民在知名景點牛欄河親水公園運動時，巧遇2隻梅花鹿，一前一後走過攔沙壩，接著雙雙下河游起泳來，看到遠方有人也不害怕，依舊玩水、覓食，讓親眼目睹的民眾直呼好幸運！

關西鎮民表示，今早偕同友人前往親水公園散步運動，突然看到遠方約莫50公尺處，2隻已長角的梅花鹿公鹿，從長得比人高的草叢裡走出，一前一後漫步通過攔沙壩；接著，躍進水池游泳繞圈圈，推測炎熱的天氣，梅花鹿也懂得下水清涼一下。

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有趣的是，梅花鹿看到遠方有人群站著，不害怕或立即跑走，不僅模樣可愛，看起來十分悠閒！晨運民眾繼續往前走了一圈，運動10分鐘回來，2隻鹿仍在原地吃草、覓食，讓大家驚喜連連！

而拍下梅花鹿身影的幸運鎮民，不只一次看到梅花鹿，他們說，去年也是某天晨運，在差不多同樣地點（沒有路徑，人跡罕至），也看到2隻梅花鹿，但都沒長角，不確定是母鹿還是尚未長大的小鹿。

親友們聽聞消息，好奇梅花鹿到底從何而來？有人猜測會不會是從六福村跑出來，順著野溪順流而下？無論如何，難得一見的梅花鹿竟在關西鎮都會區的親水公園出沒，已成為鎮民們熱烈討論的話題。

2隻梅花鹿雙雙下河游起泳來，目擊民眾推測炎熱的天氣，梅花鹿也懂得下水清涼一下。（圖由民眾提供）

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