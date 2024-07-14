為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

關西牛欄河親水公園 驚見2隻梅花鹿漫步、戲水

今（14日）上午，有新竹縣關西鎮民在知名景點牛欄河親水公園運動時，巧遇2隻梅花鹿，一前一後走過攔沙壩。（圖由民眾提供）

今（14日）上午，有新竹縣關西鎮民在知名景點牛欄河親水公園運動時，巧遇2隻梅花鹿，一前一後走過攔沙壩。（圖由民眾提供）

2024/07/14 11:47

〔記者廖雪茹／新竹報導〕晨運的驚喜！今（14日）上午，有新竹縣關西鎮民在知名景點牛欄河親水公園運動時，巧遇2隻梅花鹿，一前一後走過攔沙壩，接著雙雙下河游起泳來，看到遠方有人也不害怕，依舊玩水、覓食，讓親眼目睹的民眾直呼好幸運！

關西鎮民表示，今早偕同友人前往親水公園散步運動，突然看到遠方約莫50公尺處，2隻已長角的梅花鹿公鹿，從長得比人高的草叢裡走出，一前一後漫步通過攔沙壩；接著，躍進水池游泳繞圈圈，推測炎熱的天氣，梅花鹿也懂得下水清涼一下。

有趣的是，梅花鹿看到遠方有人群站著，不害怕或立即跑走，不僅模樣可愛，看起來十分悠閒！晨運民眾繼續往前走了一圈，運動10分鐘回來，2隻鹿仍在原地吃草、覓食，讓大家驚喜連連！

而拍下梅花鹿身影的幸運鎮民，不只一次看到梅花鹿，他們說，去年也是某天晨運，在差不多同樣地點（沒有路徑，人跡罕至），也看到2隻梅花鹿，但都沒長角，不確定是母鹿還是尚未長大的小鹿。

親友們聽聞消息，好奇梅花鹿到底從何而來？有人猜測會不會是從六福村跑出來，順著野溪順流而下？無論如何，難得一見的梅花鹿竟在關西鎮都會區的親水公園出沒，已成為鎮民們熱烈討論的話題。

2隻梅花鹿雙雙下河游起泳來，目擊民眾推測炎熱的天氣，梅花鹿也懂得下水清涼一下。（圖由民眾提供）

2隻梅花鹿雙雙下河游起泳來，目擊民眾推測炎熱的天氣，梅花鹿也懂得下水清涼一下。（圖由民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台南400鹿躍六甲 運動公園添藝術氛圍
2024/07/03 15:32

台南400鹿躍六甲 運動公園添藝術氛圍
梅花鹿閃進北捷通道 動保處要查
2024/07/09 05:30

梅花鹿閃進北捷通道 動保處要查
難得盼到遊客！梅花鹿「咬裙求餵食」 業者曝：牠們個性像貓
2024/06/21 23:35

難得盼到遊客！梅花鹿「咬裙求餵食」 業者曝：牠們個性像貓
墾丁防梅花鹿磨樹也可以時尚 林試所盼創新共生
2023/12/09 09:44

墾丁防梅花鹿磨樹也可以時尚 林試所盼創新共生
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播