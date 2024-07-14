2024台中海洋觀光季 免費海洋環境教育報名開跑

大安港媽祖文化園區內的稻草迷宮。（觀旅局提供）

2024/07/14 09:23

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府觀光旅遊局為積極推動海洋環境教育，提高民眾對海洋環境倫理、永續發展、氣候變遷等認識和理解，進而關懷環境保育，今年首度搭配「2024台中海洋觀光季」活動，辦理豐富趣味的環境教育課程，即日起開放民眾報名。

觀旅局長陳美秀表示，海洋觀光季與海洋環境教育有著緊密的關係，兩者可相互促進，共同推動海洋保護及持續發展。今年「台中海洋觀光季」活動場地設置有鯨艷大安、海底世界、招來幸福、夢幻貝殼及度假趣五大地景藝術，每週末更規劃不同類型的活動，包含主題音樂會、水域遊憩安全宣導及環境教育等系列活動。

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其中，環境教育活動將辦理大安濱海樂園導覽、環境教育講座及環境教育闖關等活動，讓參與民眾享受活動樂趣之外，還能學習到環境保育的知識，一同親近海洋、了解海洋、守護海洋！

「大安探索趣」環境教育系列活動，將於8月3日由專人帶領遊客進行大安海洋與人文循跡之旅，透過探索大安港媽祖文化園區外觀設計理念，走訪海墘防砂老石牆及大安港歷史建築，認識大安海洋文化與在地人文歷史發展歷程；8月4日辦理「探索大安闖關活動」，各關卡將結合稻草迷宮及大安生態人文進行環境教育闖關遊戲，通過3個關卡即可兌換宣導品。

環境教育講座，則將於8月4日聘請牛罵頭文化協進會理事長吳長錕講授在地資源探索，張慶宗老師講授大安人文探索。9月5日聘請國立中山大學海洋事務研究所教授高世明進行海洋法規及環境政策說明。讓民眾瞭解海洋環境法制的發展與未來，再由教授王佩蓮進行環境教育與淨零綠生活的分享，鼓勵民眾一同響應、力行綠生活。

觀旅局指出，為鼓勵民眾探索海洋、認識海洋，進一步共同保護海洋，相關活動及講座都是免費參加，每場全程參與者還可獲贈紀念品一份，名額有限，海洋環境教育活動海洋環境教育講座網路報名先搶先贏。

大安濱海樂園環境教育體驗課程闖關活動。（觀旅局提供）

大安港媽祖文化園區。（觀旅局提供）

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