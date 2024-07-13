國6「東草屯休息站」啟用 交長李孟諺：可買到最在地農產品

李孟諺（右3）說，東草屯休息站有小型農特展市集。（記者吳亮儀攝）

2024/07/13 16:18

〔記者吳亮儀／南投報導〕國道6號「東草屯休息站」今天（13日）啟用，也是橫向國道唯一的休息站。交通部長李孟諺說，除了提供優質服務，也要提升在地觀光，成為地方農特產品重要展示中心，可買到最在地的農產品。

行政院長卓榮泰、南投縣長許淑華和李孟諺等人今天出席東草屯休息站啟用典禮，李孟諺說，東草屯休息站的啟用具備三大意義，包括提供優質的服務、提升在地觀光與成為地方農特產品重要展示中心。

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李孟諺說，南投是觀光大縣，有許多國際級景點，尤其是國道6號通車後帶來更多人潮；東草屯休息站啟用後，可提供用路人更優質的服務，休息站周邊有九九峰園區，鄰近的鳥嘴潭也甚具開發潛力，未來結合休息站將可共同提升中台灣的觀光。

李孟諺說，東草屯休息站利用原本的收費站用地，建築也與周遭環境融合，期待休息站作為南投農產品展示空間，不只讓遊客可以買到最在地的農特產品，也可提供更多南投的旅遊資訊。

高速公路局說明「東草屯休息站」的設計，它位於國6西行線6.7K處，鄰近東草屯交流道，基地北臨烏溪及九九峰自然特殊山景，揉合在地意象將站體打造為具特色的山型斜屋頂型式。

另外，休息站也配置多元友善如廁空間、簡易賣場，以及充足的大型車及小型車停車場，並導入6座汽車高速充電樁停車位，提供電動車駕駛暢遊南投各景點前有充電服務。休息站周圍種植數千株台灣原生樹種喬灌木形塑綠林、生態休息站，招商引進新東陽公司進駐提供行旅服務，及引進在地小農市集，便利用路人並促進南投地區觀光發展。

此外，高公局為提升南投地區國道整體行車服務水準，近期同步將霧峰系統交流道內經常出現壅塞的國道3號銜接國道6號南出匝道，由現行1車道拓寬為2車道，提升匝道容量，打通交通瓶頸，將可大幅改善週末假日國3及台74前往國6的交通壅塞情形。

東草屯休息站今天啟用。（記者吳亮儀攝）

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