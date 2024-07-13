合歡山爆避暑潮！武嶺停車亂象再現 警鐵腕開11張罰單

暑假又逢假日，合歡山今天清晨即湧現大批人潮，警方加強取締違規停車。（仁愛分局提供）

2024/07/13 16:01

〔記者佟振國／南投報導〕正值暑假又逢假日，南投縣仁愛鄉合歡山湧入大批人潮，由於武嶺停車場空間有限，停車亂象再起，由於周邊路幅狹窄，違停行為已嚴重影響人車通行安全，仁愛分局今天上午就開出11張違停罰單，警方強調會持續加強重點時段及路段違規取締。

夏季平地屢飆高溫，宛如置身烤箱，高海拔的合歡山區夏季白天氣溫只有10幾度，不僅能避暑，夜間還有美麗星空銀河，清晨還能迎曙光日出，暑假吸引大量遊客上山，今天是週休假日，凌晨天未亮，合歡山武嶺停車場已經湧現人潮，又見停車亂象。

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武嶺停車場可容納中巴6部、汽車48部與機車35部，自4月4日起正式收費，尖峰時段停車場使用率高，但今天清晨至上午時段部分民眾為規避停車費，未將車輛駛入停車場，就直接違規停在路邊紅線區，由於台14甲武嶺路段路幅狹窄，已嚴重影響人車通行安全與交通順暢。

仁愛分局表示，今天上午已針對合歡山武嶺違規停車開出11張罰單，並針對針對重點時段及路段持續加強交通疏導及違規取締，用路人務必遵守交通規，切勿違規停車，以免因小失大。

至於台14甲線鳶峰路段清晨6點多也發生機車自撞事故，疑似機車騎士夜衝武嶺，精神不濟而擦撞山壁人車倒地受傷，送醫救治幸無生命危險，警方也呼籲民眾開車上下山應養足精神，若發現精神無法集中，應於適當地點稍做休息後再上路，以免疲勞駕駛發生危險。

合歡山昆陽、武嶺、合歡山莊停車場已實施收費，有民眾違規停路邊紅線，警方加強取締。（仁愛分局提供）

炎炎夏日平地屢飆高溫，合歡山成為避暑、觀星熱點。（仁愛分局提供）

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