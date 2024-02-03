騎士夜衝武嶺整晚沒睡 恍神擦撞噴飛墜落百公尺山谷

桃園市23歲許姓男子昨晚與友人各騎機車夜衝合歡山，今早下山疑精神不濟擦撞護欄，人墜落近百公尺山谷，機車則衝向對面山壁。（仁愛分局提供）

2024/02/03 11:39

〔記者佟振國／南投報導〕真的太危險！桃園市許姓男子昨晚與友人相約騎機車夜衝合歡山武嶺，看完日出後騎車下山，上午7點多行經台14甲線22.4K附近，疑似精神不濟，重機失控擦撞護欄，人直接噴飛墜落近百公尺深山谷，由仁愛分局、仁愛消防分隊及南投縣神鷹山區搜救隊清境中隊合力以繩索將人救起，全身多處擦挫傷，送台中榮總埔里分院救治。

警方調查，23歲許姓男子昨晚與友人各自騎重機夜衝合歡山，晚間9點多從桃園市出發，今天凌晨抵達合歡山武嶺，觀星及看日出再由台14甲線合歡山公路下山，上午7點20分許行經台14甲線22.4K即過鳶峰停車場不久，許男疑徹夜未眠，過度疲勞恍神，機車失控擦撞外側護欄，人即向外噴飛墜落山谷，機車持續向前滑行，撞上對面山壁才倒地。

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同行友人目睹驚險一幕趕緊打電話報警，仁愛分局翠峰派出所所長張勝華、警員曾俊文先趕到，冒險下切邊坡逾2、30公尺查看，希望確認騎士狀況，但山谷實在太深，由仁愛消防分隊、神鷹山區搜救隊清境中隊到場架設繩索，人員下切近百公尺，才發現墜谷的許男，由救難人員以長背板、繩索救起，緊急送台中榮總埔里分院，好在人員墜落時有樹木減緩下衝力道，男子初步有頭部及全身多處擦挫傷，還在醫院進一步檢查醫治。

仁愛分局表示，民眾夜衝合歡山武嶺後發生事故，多半與高山天氣寒冷、疲勞駕駛有絕對關係，也多次宣導民眾不論上山追雪、觀星、賞日出，都應有充分的休息再上路，同時山路狹窄彎曲，更要注意減速慢行，以策安全。

重機騎士於台14甲線22.4K附近墜落山谷，仁愛消防及神鷹山區搜救隊進行救援。（南投縣神鷹山區搜救隊提供）

救難人員以繩索下切山谷近百公尺，發現墜谷受傷的重機騎士，將人救起送醫救治。（南投縣神鷹山區搜救隊提供）

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