大學分科測驗》歷史科難度中等 全中教：2題恐有爭議

大學分科測驗歷史科，全中教評論教師群認為其中有2題有爭議。（全中教提供）

2024/07/13 11:48

〔記者林曉雲／台北報導〕大學分科測驗首節考歷史科，全國高級中等學校教育產業工會評論教師群認為，今年考題偏重物質文明發展史，政治史大幅減少，題材豐富，國際時事與生活化議題結合，難度中等，但需靈活應答，高分群鑑別度低。

全中教認為今年有爭議的題目包括：第17題選項有瑕疵，1830年代西德這國家並不存在，會引起學生困惑；第18題考國人野人的概念，並非是現行課綱的學習內容。

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召集人、新北市金山高中老師王怡文表示，考題採素養取向，擴大對歷史課程議題的想像，特別重視物質文明發展的歷史，茶、咖啡等常考的物質發展之外，今年還多了以往少見的蝗災、旗袍、捕鯨業、檳榔、家用電器、餐桌禮儀等都入題，考時代發展脈絡。

王怡文說明，今年的國際時事題不明顯（38-40題印度改名議題），多題以戰爭為背景來考當時人的際遇，突顯課綱以人民角度出發的歷史觀點。

王怡文表示，整體難度中等，題目難度分配平均，由易到難，題目與探究與實作精神密切結合

評論教師群包括召集人王怡文、新北市板橋高中老師周玉翎、台北市大直高中老師杜可瑜、國立暨南大學附屬高中老師郭麗明、台北市成功高中老師賴志忠。

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