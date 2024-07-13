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今午後雷雨更強範圍更大 下週慎防37-38度極端高溫

「林老師氣象站」發文指出，今日受太平洋高壓東退影響，環境轉為不穩定，午後西半部、宜花地區及其它山區都有局部短暫雷陣雨的機會，降雨範圍會比昨天來的大，降雨強度也會比昨天來的強。（圖擷自臉書）

「林老師氣象站」發文指出，今日受太平洋高壓東退影響，環境轉為不穩定，午後西半部、宜花地區及其它山區都有局部短暫雷陣雨的機會，降雨範圍會比昨天來的大，降雨強度也會比昨天來的強。（圖擷自臉書）

2024/07/13 10:11

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天各地晴朗炎熱，氣象專家指出，預計今日受太平洋高壓東退影響，午後雷陣雨降雨範圍會比昨天來的大，且雨勢將比昨天來的「又大、又猛」。至於外界關注的颱風問題，目前預測雖有熱帶擾動醞釀的機會，不過具體發展還有待持續觀察，預估暫時還不會馬上就有颱風影響台灣。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日受太平洋高壓東退影響，環境轉為不穩定，午後西半部、宜花地區及其它山區都有局部短暫雷陣雨的機會，降雨範圍會比昨天來的大，強度也會比昨天來的強。包含大台北、中南部地區及各地山區會有局部大雨發生的機率，需留意短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象的發生。

「天氣風險公司」分析師吳聖宇指出，今日高壓勢力稍弱，環境風向大致為偏南風，今上午天氣大致為晴到多雲，溫度持續偏高，各地高溫可以來到34-36度，大台北、中南部局部近山地區有出現36度以上高溫的機會。

吳聖宇指出，今日午後各地山區以及中部以北、東半部局部平地有熱對流發展擴散帶來雷雨，有些地方的雨勢將會比較大，並有短時較大雨勢發生的機會。不過明天至下週二，太平洋高壓強度較為增強。迎風面的花東地區、恆春半島將有局部短暫陣雨機會，另一方面午後雷雨將可望縮減。至於各地高溫普遍可以來到35-36度或以上，局部區域有機會發生37-38度的極端高溫，戶外活動持續要做好預防熱傷害以及防曬的準備。

吳聖宇表示，下週三起到週末期間，隨著南海的季風低壓槽慢慢北抬，太平洋高壓的勢力也稍微向東調整，台灣附近大致還是東南風到偏南風的環境，但是水氣有較為增多的趨勢。

吳聖宇也指出，下週太平洋高壓有北抬趨勢，預估南海到菲律賓一帶的季風低壓槽將可望建立，季風低壓槽內有熱帶擾動醞釀的機會，也不排除進一步發展為熱帶性低氣壓或颱風的可能性。不過季風低壓槽範圍寬廣，在擾動正式醞釀起來之前，不容易掌握它發展的程度跟趨勢，因此具體發展仍需要持續觀察。

吳聖宇也提到，這個訊號也代表南邊的環境將逐漸變得適合颱風發展，颱風季節也將要展開，但目前還不用太緊張，只需要先持續注意最新的消息，暫時還不會馬上就有颱風影響台灣。

《天氣風險 WeatherRisk》指出，今日午後各地山區以及中部以北、東半部局部平地有熱對流發展擴散帶來雷雨，有些地方的雨勢將會比較大，並有短時較大雨勢發生的機會。不過明天至下週二，太平洋高壓強度較為增強。（圖擷自臉書）

《天氣風險 WeatherRisk》指出，今日午後各地山區以及中部以北、東半部局部平地有熱對流發展擴散帶來雷雨，有些地方的雨勢將會比較大，並有短時較大雨勢發生的機會。不過明天至下週二，太平洋高壓強度較為增強。（圖擷自臉書）

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