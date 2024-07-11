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午後雷雨大進補 石門水庫蓄水率朝「半庫」挺進

石門水庫集水區喜迎單日累積雨量達53亳升，蓄水率破45％，朝「半庫」挺進。（記者李容萍攝）

石門水庫集水區喜迎單日累積雨量達53亳升，蓄水率破45％，朝「半庫」挺進。（記者李容萍攝）

2024/07/11 19:49

〔記者李容萍／桃園報導〕昨天的午後雷陣雨，石門水庫累計雨量達53毫米，進水逾600萬噸，是集水區去年10月8日單日累積雨量57.2毫米以來，近9個多月來多，蓄水率突破45％，正朝「半庫」挺進。

截至今晚（11日）6點，石門水庫大壩水位升到229.37公尺（滿水位245公尺），蓄水量9310萬噸、蓄水率45.4％。不過，去年同日水庫幾乎接近滿庫，蓄水率96.5％、蓄水量1億9805萬噸，如今蓄水量仍不到去年同期的一半。

水利署北區水資源分署副分署長曾國柱說，石門水庫去年5月底開始陸續有颱風外圍環流帶來降雨，所以蓄水量較佳，反觀，今年1至7月上旬的降雨量，只有歷年平均值的6成；今年初蓄水量約有1億8000萬噸、蓄水率約8成，但自2月供應一期農灌用水一路下滑，4月23日達到今年最低點只剩4943萬噸，蓄水率跌至24.1％，即便實施人工增雨仍入不敷出，隨後靠著4、5月的梅雨季補水，以及優先利用大漢溪及三峽河川流水源，透過調度翡翠水庫水源支援板新地區用水每日81萬噸，累計支援水量達1億2000萬噸，但蓄水量還不到去年的一半。

曾國柱提到，時序已經進入汛期，夏季午後山區還是有雷陣雨，北水分署對於接下來的水情，可以樂觀審慎期待，接下來是颱風季，期盼水量可以穩定上漲，讓桃園地區早日解除全國唯一的水情綠燈警戒。

石門水庫集水區蓄水率破45％。（記者李容萍攝）

石門水庫集水區蓄水率破45％。（記者李容萍攝）

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