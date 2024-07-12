40年歷史！台南灣裡市場砸1.6億大改造 2026年完工

新灣裡市場設計圖。（台南市政府提供）

2024/07/12 17:59

〔記者王姝琇／台南報導〕台南灣裡市場歷經40年歲月，日前已啟動新建工程設計，並舉辦2場市場設計說明會，讓居民了解市場改建計劃的進展與細節，凝聚共識打造在地新活力。總計斥資1.6億元市府預算，將於2026年完工。

灣裡市場位於南區，鄰近台86線快速道路，並通過台86、台17線，以及國道1號與3號交通網絡連接，擁有得天獨厚的交通便利性，以及豐富生態、景觀資源，鄰近的黃金海岸地區，更是欣賞美麗夕陽的私藏景點。

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市場處處長王俊博指出，灣裡市場長期以來滿足當地居民的採買需求，但歷經40年，市場建物機能及服務已面臨轉型的挑戰，此次新建工程斥資約1.6億元市府預算，新建市場採1樓挑高空間、占地2989平方公尺，預計今年底或明年初發包，工期約1年6個月，攤位144個、店鋪33間，共計177個單位數，將於2026年完工。

市長黃偉哲強調，灣裡市場新建工程設計日前已啟動，這是市府對地方發展的重大投資，藉此連結周邊資源以及地方發展，提供升級地方服務，帶動灣裡地區的整體發展。 透過當地民代、里民及市場攤商積極參與說明會，提供寶貴意見，確保市場改建能夠符合居民的期待與需求，也期盼達成一個兼顧傳統與創新的市場環境，未來能吸引更多人潮，創造更多商機。

經發局長林榮川說明，本案設計串聯灣裡公園與社區生活，創造新市場型態規劃，同時以未來生活發展為導向設計，融合市場機能與當地觀光，透過建築多變化量體，呈現灣裡海濱的沿線意象，並結合灣裡王船信仰呈現，再利用與公園濕地環境的連結，讓市場得以循環永續發展，同時帶動當地區域產業人文發展。

灣裡市場設計說明會當地居民與攤商踴躍參與。（台南市政府提供）

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