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臺南400走出台灣 普濟燈籠7/27點亮311海嘯重災區

日本仙台AQUAIGNIS SENDAI「台灣文化祭」即將在7月27日至8月25日登場。（蔣文正提供）

日本仙台AQUAIGNIS SENDAI「台灣文化祭」即將在7月27日至8月25日登場。（蔣文正提供）

2024/07/12 16:44

〔記者王姝琇／台南報導〕日本仙台AQUAIGNIS SENDAI「台灣文化祭」即將在7月27日至8月25日登場。此次串聯臺南400、仙台七夕祭，並特別規劃台日七夕煙火燈籠展。特別的是，主場地最後擇定在311東日本大地震的海嘯重災區，藉由點亮夜空，為仙台帶來復興的祝福。

普濟文史研究協會執行長蔣文正指出，5月份為了《400+》普濟燈會in日本計畫走訪日本，包括東京晴空塔、京都工藝館、仙台定禪寺通等地，最後選擇在仙台沿海藤塚地區的AQUAIGNIS舉辦2024「台灣文化祭」，除高掛400盞普濟燈籠之外，8月10日加碼舉辦大型煙火秀；還有蘇俊穎掌中木偶劇團演出，及彩繪燈籠、夜市童玩、剪紙遊戲等文化交流活動。

藤塚地區是311海嘯重災區，蔣文正表示，在歷經災害破壞和住戶遷出後多出很多荒廢空地，而後仙台市政府為振興當地，收購這些土地出租給企業，AQUAIGNIS便是在這樣的背景下誕生；此次《400+》普濟燈會in日本計畫選擇一個難度最高的場域，將臺南400核心精神「一起台南．世界交陪」落實到日本。

蔣文正說，該區範圍目前無人居住，離市中心開車約10幾分鐘，此次搭配8月初舉辦的仙台七夕祭，用400盞普濟燈籠錦上添花，盼能為當地帶來人潮，希望這微小的光亮能見證仙台藤塚地區復興的前進，帶來祝福點亮希望。

府城普濟燈會累計超過百萬人次參觀，此次將串聯臺南400系列活動點亮日本仙台夜空。（記者王姝琇攝）

府城普濟燈會累計超過百萬人次參觀，此次將串聯臺南400系列活動點亮日本仙台夜空。（記者王姝琇攝）

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