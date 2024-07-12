為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

大手筆！獅子會總監施進興 上任先捐60萬助弱勢

施進興（中）榮任國際獅子會300D-1區第4屆總監，捐贈60萬元助弱勢，彰化家扶主任王震光（左）頒贈感謝狀。 （彰化家扶提供）

施進興（中）榮任國際獅子會300D-1區第4屆總監，捐贈60萬元助弱勢，彰化家扶主任王震光（左）頒贈感謝狀。 （彰化家扶提供）

2024/07/12 16:35

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化家扶兒少保委員會委員施進興，今天（12日）榮任國際獅子會300D-1區第4屆總監，率先拋磚引玉捐贈縣內5個社福機構與身障團體共60萬元，他並號召獅友們齊心做公益，為社會福利服務助弱勢 。

施進興從小出生於福興鄉農村，自幼因家庭貧窮、物資缺乏，常接受來自美國教會的援助麵條、麵粉等，穿著母親用麵粉袋親手做的中美國旗米粉袋短褲，到現在仍記憶猶新。

他說，幼年貧窮可憐、無助又可怕，如今經濟上漸漸有能力後，發願要多做善事回饋社會、幫助弱勢，也因信奉武財神的慈悲憫人之心。創立彰化縣武玄日月功德會，該會宗旨以關懷疾苦、扶弱濟困、協助急難，以人溺己溺、雪中送炭的精神，以善心、善念行動廣積善業，平時該會就已為喪葬救助、急難救助、獎助學金，以獎助學金投資孩子的未來，幫助孩子看到希望。

施進興表示只要有一口氣在，必定善盡企業社會責任，回饋社會照護需要幫助的人，並且長期投資家扶扶幼工作，為了貧困孩童的未來，孩子是國家未來的希望，讓愛持續循環，建立永續的幸福家園。今年選定以「服務悅進、榮耀再興」為其年度主題，強調公益服務，從彰化縣的獅友們快樂出發到台灣各縣市，期待全體獅友一起為社福與身障出一份心力。

彰化家扶主任王震光說，感謝施進興榮任總監即時捐助扶幼捐款，讓家扶兒可減輕生活與教育負擔；施進興長期關懷家扶兒，號召獅友們一起推動家扶扶幼與兒保工作，因此能經常熱心引薦資源及捐款，讓家扶受助家庭即時獲得幫助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
開價1.39億！鹿港別墅「總裁行館」出售 掛出大型看板
2024/07/12 08:01

開價1.39億！鹿港別墅「總裁行館」出售 掛出大型看板
長髮女警扮主播！彰化外籍人士多 萬安演習中英越3版本宣導
2024/07/11 21:37

長髮女警扮主播！彰化外籍人士多 萬安演習中英越3版本宣導

科技移民潮 這家建案風格獨特 成自住首選
抓到了！彰化和美垃圾遭整車退運 原來「回收黑洞」在這裡
2024/07/10 17:56

抓到了！彰化和美垃圾遭整車退運 原來「回收黑洞」在這裡
嫌垃圾分類麻煩！他喊反正都要燒 網：一定沒遇過整袋被拒收
2024/07/11 23:28

嫌垃圾分類麻煩！他喊反正都要燒 網：一定沒遇過整袋被拒收

比賽開打倒數！李洋父必勝禮物大公開
彰化星光大橋掉酒瓶 砸民眾頭縫5針
2024/07/12 05:30

彰化星光大橋掉酒瓶 砸民眾頭縫5針
暑假機車下鄉考照超搶手！ 彰化媽媽為兒子 凌晨3點半搶到頭香
2024/07/11 19:25

暑假機車下鄉考照超搶手！ 彰化媽媽為兒子 凌晨3點半搶到頭香
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播