大手筆！獅子會總監施進興 上任先捐60萬助弱勢

施進興（中）榮任國際獅子會300D-1區第4屆總監，捐贈60萬元助弱勢，彰化家扶主任王震光（左）頒贈感謝狀。 （彰化家扶提供）

2024/07/12 16:35

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化家扶兒少保委員會委員施進興，今天（12日）榮任國際獅子會300D-1區第4屆總監，率先拋磚引玉捐贈縣內5個社福機構與身障團體共60萬元，他並號召獅友們齊心做公益，為社會福利服務助弱勢 。

施進興從小出生於福興鄉農村，自幼因家庭貧窮、物資缺乏，常接受來自美國教會的援助麵條、麵粉等，穿著母親用麵粉袋親手做的中美國旗米粉袋短褲，到現在仍記憶猶新。

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他說，幼年貧窮可憐、無助又可怕，如今經濟上漸漸有能力後，發願要多做善事回饋社會、幫助弱勢，也因信奉武財神的慈悲憫人之心。創立彰化縣武玄日月功德會，該會宗旨以關懷疾苦、扶弱濟困、協助急難，以人溺己溺、雪中送炭的精神，以善心、善念行動廣積善業，平時該會就已為喪葬救助、急難救助、獎助學金，以獎助學金投資孩子的未來，幫助孩子看到希望。

施進興表示只要有一口氣在，必定善盡企業社會責任，回饋社會照護需要幫助的人，並且長期投資家扶扶幼工作，為了貧困孩童的未來，孩子是國家未來的希望，讓愛持續循環，建立永續的幸福家園。今年選定以「服務悅進、榮耀再興」為其年度主題，強調公益服務，從彰化縣的獅友們快樂出發到台灣各縣市，期待全體獅友一起為社福與身障出一份心力。

彰化家扶主任王震光說，感謝施進興榮任總監即時捐助扶幼捐款，讓家扶兒可減輕生活與教育負擔；施進興長期關懷家扶兒，號召獅友們一起推動家扶扶幼與兒保工作，因此能經常熱心引薦資源及捐款，讓家扶受助家庭即時獲得幫助。

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