台中古廟席開200桌平安宴 3立委被傳要選市長都來了

玉闕朝仁宮紀念玄壇元帥渡台安座，立委何欣純（左5）、立法院副院長江啟臣（中）及立委楊瓊瓔（右5）同框道賀。（台中市府提供）

2024/07/12 11:31

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市烏日玉闕朝仁宮供奉玄壇元帥（武財神）及天上聖母雙主神，昨晚（11日）席開近200桌平安宴紀念玄壇元帥渡台安座，民進黨立委何欣純、立法院副院長江啟臣及國民黨立委楊瓊瓔等3人同時上台祝福信眾，由於3人被傳出有意問鼎2026年台中市長，畫面引起注目，何欣純說，俗話說「要神也要人」，祝福宮方香火鼎盛持續發展。

玉闕朝仁宮為烏日大廟，1979年入火安座，香火始自364年前台中林姓和草屯李姓祖先同船渡海來台，李家人將玄壇元帥香爐請到草屯，林家人則把玄壇元帥金身留在台中，宮方於每年農曆6月6日舉辦渡台安座紀念慶祝活動，昨晚席開近200桌，台中市副市長鄭照新、何欣純等藍綠立委及民進黨市議員張家銨、國民黨市議員吳瓊華都到場。

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玉闕朝仁宮董事長林宏昭說，玉闕朝仁宮與草屯敦和宮主神玄壇元帥源自同個香火，每年農曆6月6日為社區消災解厄、祈福國泰民安，此次感謝北港朝天宮、草屯敦和宮、樂成宮、霧峰南天宮等眾友宮廟主委及委員蒞臨祝賀交流。

地方傳聞，何欣純、江啟臣及楊瓊瓔有意爭取2026年台中市長選舉出線，對此，3人昨晚並未提及選務，何欣純說，宮方經眾多信眾及友宮相挺香火鼎盛，俗話說「要神也要人」，祝福宮務持續發展。

江啟臣表示，2個多月前才與副市長鄭照新共同參與玉闕朝仁宮與草屯敦和宮遶境會香，此次是財神爺渡台364年紀念日，財神爺喜歡與大家交朋友外，更持續庇佑民眾財運亨通。

楊瓊瓔提到，台灣最寶貴的就是宗教信仰安定人心力量，自己一路走來尊重並崇敬不同宗教信仰，宮方為期2天會香遶境盛事，天氣很炎熱，但參與信眾熱情不滅。

民政局長吳世瑋說，宮方連續數十年舉辦寒冬送暖，每年春節前發放轄內各里獨居長者、弱勢家庭關懷金，也捐贈市府多項救災裝備器材，力挺消防弟兄，善行義舉深獲地方肯定。

立委何欣純（中）、民進黨市議員張家銨（右）祝賀玉闕朝仁宮玄壇元帥渡台安座。（記者黃旭磊攝）

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