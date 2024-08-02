南投千人烤大豬派對3日登場 8000份吃免驚

南投縣原之驛樂團，3日舉辦千人烤大豬派對，提供8000份烤大豬免費品嚐。（南投縣政府提供）

2024/08/02 07:24

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府原住民族行政局為慶祝原住民族正名30週年，明（3日）天將於名間鄉原之驛樂園舉辦千人烤大豬派對及第一屆獵人盃射箭競賽，除提供8000份烤大豬供民眾免費品嚐，現場也安排射箭體驗、原鄉農特產品展售及原民樂團演出，邀請民眾一起來參與這場原汁原味的大型原民盛宴活動，感受原住民族豪邁奔放的文化魅力。

南投縣政府原民局為傳承原民傳統烤大豬美食文化及射箭技藝，除全國首創辦理烤大豬培訓認證，也舉辦第一屆南投獵人盃全國原住民族射箭邀請賽，約有300人報名參加，明天上午11點起將在名間鄉親子共融公園旁的原之驛樂園舉行，並有千人烤大豬派對，現場40家經縣府認證的烤大豬業者，將提供8000份烤大豬供民眾免費品嚐，參與民眾著原民服飾、配飾或彩繪，也可免費領取三酸冰沙，限量1500份，均送完為止。

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此外，現場也設置南投特色原創小吃、原鄉農特產品展銷等攤位，包括原之驛主題拍貼機，只要100元就可獲得拍貼一次及原之驛原創貼紙3張，並可報名參加射箭體驗，前100名贈送神秘小禮物，同時安排原民歌手、樂團輪番演出，讓民眾在假日暫時拋開煩憂，在充滿濃濃原民風的美食及音樂陪伴下，度過美好歡樂的夏日時光。

南投縣原民局為發揚原民傳統射箭技藝，舉辦第一屆南投獵人盃全國原住民族射箭邀請賽，圖為往年學生比賽射箭情形。（南投縣政府提供）

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