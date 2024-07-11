投縣社區高中新生報到！中興高中稱冠 旭光、暨中半導體課程也吸來學生

國立中興高中就近入學的高分群學生都有獎學金，最高的是白芷綝（右1）可獲3萬元獎學金。（記者陳鳳麗攝）

2024/07/11 15:02

〔記者陳鳳麗／南投報導〕高中新生今（11）日報到，南投縣各社區高中使出渾身解數爭取學生就近入學，國立中興高中中午前報到率已達97%，5A以上高分群學生不乏放棄直升私立中學的新生；而向教育部爭取到半導體課程的旭光高中、暨大附中，也各有92%、90.72%的高報到率。

今天是高中新生報到日，南投縣的社區高中因與台中市的高中同一考區，高分群學生常優先考慮台中的明星高中，南投縣的社區高中為留住在地學生，在學生選填志願前紛由校長登門拜訪遊說、高額獎學金、資優班課程，甚至目前最夯的半導體課程，吸引在地優秀學生留在社區高中就讀。

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各校的努力顯現在今天的新生報到情況，中興高中報到率97%，其中5A以上的高分群學生有7人，考出5A7+的南投國中畢業生白芷綝，與考出5A1+的同班同學楊秉軒都選擇中興高中就讀，兩人都希望未來能繼續同班。而放棄台中市私立高中直升的洪宜綸和簡廷恩，兩人家住草屯鎮，都希望不要再花很多時間在通車時間，可省下時間做自己想做的事。而偏鄉爽文國中唯一在地考出5A4+高分的許芳捷，有多所高中在爭取她，最後因學校環境和與姊姊唸同一所高中的考量，選擇就讀中興高中。

台灣全力發展成為矽島，半導體課程往下扎根，南投縣有旭光高中、暨大附中爭取到半導體課程，將讓高一、高二學生用選修方式，探索對半導體科技的興趣，這門科技課程也為旭光、暨中創造了92%、90.72%的高報到率。

暨大附中申請到半導體課程的補助，學校為新生和家長的說明會，就秀出黃仁勳和輝達的照片來說明半導體、AI課程。（記者陳鳳麗攝）

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