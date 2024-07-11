農業部提出「1集2轉3加3」 加碼獎勵金預估年支出20億元

農業部長陳駿季。（記者楊媛婷攝）

2024/07/11 11:39

〔記者楊媛婷／台北報導〕國眾兩黨挾立院多數，將公糧價格提高8元逕付二讀，國庫每年至少增百億元支出，農業部規劃透過「1集2轉3加3」方式拉高農民收益，將鼓勵公糧農民加入集團產區，每公頃加碼獎勵金1萬元，一期作轉旱作每公頃加2萬元等，預計在3年內讓稻農乾穀每公斤收益價格再拉高3元。

國內稻米生產嚴重過剩，並且隨飲食習慣變遷，國人吃米量逐年下降，每人每年平均僅吃43公斤的稻米，國內每年稻米生產過剩達20萬噸，我國實施公糧保價收購，是目前全球唯一還實施稻米保價收購的國家，國內稻米產量僅3成繳交公糧，7成由民間糧商收購，目前公糧收購價含烘穀費每公斤26元，過去調漲公糧價後，因稻米屬於好種植且可全機械化的作物，因此都會吸引農民搶種，隔年民間米價往往崩盤，農業部長陳駿季表示，過去提高公糧價格後，民間米價反而崩盤，提升公糧價無法保障農民收益。

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陳駿季進一步指出，立委在2月放出要調漲公糧價格後，農業部到第一線農地走訪，農民擔憂將會帶動產業鏈如育苗插秧、肥料、地租、農藥、工資等成本上漲，反而農民收益會被稀釋，另外也會提高蔬果花卉雜糧特作產業生產成本，也會排擠相關產業的預算，他舉若公糧價格每公斤收購價漲8元，看似農民繳公糧後每公頃增加4.8萬的收益，但實際上民間收購米價會崩盤，農業部每年收購公糧的花費會從80幾億元的預算提高到194.6億元，每年增加113億元支出。

陳駿季表示，農業部提出1集、2轉、3加3的措施，提高農民收益並確保糧食安全自主，他表示將透過政策引導農民種優質的稻米，鼓勵農民加入集團產區，不再讓民間自行喊價，集團產區的收購價更高，若公糧農民加入集團產區，加碼獎勵金每公頃1萬元，若是栽種優質品種，每公頃獎勵金提高到1.3萬元，另外也祭出強化國內外通路鏈結、拓產外銷獎勵金每公噸2元，希望讓優質品種的種植比例3年內提高到6成。

2轉的部分則是讓引導特定區位內稻作改種植雜糧旱作，陳駿季表示，將引導特定區位內稻作轉種雜糧等，每公頃加2萬元獎勵金，若和集團產區合作，每公頃再加碼0.5萬元，至於二期作不種稻獎勵金的部分，則是每公頃加碼1.5萬元獎勵金，若和集團產區合作，再加碼0.5萬元獎勵，另外營運主體如果配合方案，每公頃獎勵1萬元，也會提高農機設備補助比例。

至於3+3，陳駿季表示，預計透過保證這3年內乾穀價格每公斤提高3元，也會提高水道優質加強型保險理賠金額，另外也會引導糧商提高價格收購自營糧的方式推動市場採購，持續推廣多元米食加工，增加食米量。

陳駿季表示，這些措施每年只要支出約20億元的經費，提高公糧價8元每年要支出100多億元，強調只要2成的經費就能實質提高農民收入，相關措施下鄉說明後也得到產區農業團體的支持。

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