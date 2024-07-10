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台灣菊花「國家隊」培育耐熱新品種「晨光檸夢」 瞄準國外市場

臺中區農改場歷經9年的育種，成功培育耐熱的菊花新品種「台中13號—晨光檸夢」。（田尾鄉農會提供）

臺中區農改場歷經9年的育種，成功培育耐熱的菊花新品種「台中13號—晨光檸夢」。（田尾鄉農會提供）

2024/07/10 18:54

〔記者顏宏駿／彰化報導〕臺中區農改場歷經9年的育種，成功培育耐熱的菊花新品種「台中13號—晨光檸夢」。彰化田尾是菊花重要產區，當地夏季菊花栽種不易，以致價格特別高，田尾鄉的花農寄望這支耐熱菊花能獲得國人的青睞，將來開拓國外市場。

「晨光檸夢」發表後，立即在田尾產區造成轟動，花農紛紛躍躍欲試，四處打聽何處可以買到該品種。

田尾鄉農會總幹事吳政憲表示，該品種才剛發表，經過民間技轉、繁殖，農民可能最快要到明年春天才能在市面上買到。

吳政憲說，「台中13號—晨光檸夢」來得正是時候，因為受極端氣候影響，夏季花卉越來越難種，尤其是菊花，夏天市場用量大、到貨量少，高需求造就夏季菊花價格上揚。

他說，「台中13號—晨光檸夢」育種成功最大的意義是「MIT」，目前花農栽種的菊花很多都是進口品種，國外的品種不一定適合台灣氣候，且國外的種源商為調控價格，有時會控制出口的數量，而花農為了創造收益，經常自己絞盡腦汁，讓植株適應台灣的氣候環境。「晨光檸夢」由「台灣國家隊」育種，未來若有任何種植的疑難雜症，都可以請教「國內的專家」協助，農民可以更快上手。

吳政憲說，農業部轄下有許多育種、繁殖的單位，「這是一條龍」，臺中區農改場如今開發出「晨光檸夢」，將來技轉給民間，而農業部在台中新社也有種苗改良繁殖場，該品種適應台灣的氣候，降低種植成本，若市場也能接受，將來更可外銷到國外，由於品種權掌握在國人手裡，如此才能為花農創造更多的收益。

吳政憲（右）希望「台中13號—晨光檸夢」能獲得國內市場的認同，未來拓展外銷。（田尾鄉農會提供）

吳政憲（右）希望「台中13號—晨光檸夢」能獲得國內市場的認同，未來拓展外銷。（田尾鄉農會提供）

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