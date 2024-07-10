開服飾店被婆婆偷衣服！老公護航還跟她吵架 網勸離婚

某網友租一間店面販售小孩服飾，結果婆婆直接來店偷走衣服。示意圖，與本文無關。（資料照）

2024/07/10 23:16

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友詢問自己開店賣衣服，結果婆婆直接來店偷走衣服，沒想到老公卻認為原PO小題大作，因此問網友們「是否報警告婆婆？」不少網友留言「我覺得妳應該跟妳老公離婚」。

某網友在Dcard發文，自己租一間店面販售小孩服飾，並請了2名員工，而在上上禮拜的盤點，員工回報庫存跟系統顯示的數量不符，而且不只一個品項有短缺，更奇怪的是都是女孩子的衣服，且適合的年齡身材都很接近，於是去查看監視器。

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查看後發現，數量有問題是因為被原PO的婆婆拿走，而且不只一次，都是趁原PO去外縣市時過來，員工當時也有告知她的婆婆曾經來過，但知道原PO不在後，上樓再看一下後便離開了，沒有什麼異狀。

隨後原PO將監視器畫面給她老公看，他卻回答「老人家想拿漂亮衣服給小姑，又捨不得花錢才去我店裡拿，他覺得沒什麼」，原PO聽到後無言道：「你知道你媽是觸犯竊盜罪嗎？我是開店做生意，不是在做慈善事業」，後來兩人大吵一架，因此原PO想問「到底該不該報警告婆婆竊盜呢」。

文章發布後，引起網友們紛紛回應，「我覺得妳應該跟你老公離婚」、「這種老公妳可能要考慮一下了！要是以後被拿走的是客人的預訂款呢？這是會影響妳的～」、「一定要，不然妳老公付錢她一定覺得沒差繼續拿」、「捨不得花錢所以去妳店裡拿？啊進貨是不用花錢嗎」。

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