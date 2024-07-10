中央大學木棉花大道變好走、更安全 公所花3千萬整修即將完工

中央大學中大路兩側遍植木棉樹，每年火紅木棉花盛開，相當壯觀。（資料照，記者李容萍攝）

2024/07/10 20:33

〔記者李容萍／桃園報導〕「紅紅的花開滿了木棉道，長長的街好像在燃燒…」，國立中央大學校址桃園市中壢區中大路一直到學校正大門兩側遍植木棉樹約150棵，每年清明節前後，火紅木棉花同時盛開，相當壯觀，是校方景點之一；中壢區公所共編列3152萬元經費進場進行道路及人行環境的施工改善，工程進入尾聲，預計近日可望完工，校長周景揚和全校師生樂觀其成。

中壢區長李日強表示，中大路前600公尺的人行道高低不平易生危險，且木棉樹是景點之一，中壢區公所在2022年6月召開中大路改善基本設計審查會議，中央大學當時就特別提議，希望保留木棉樹、中大牌樓及現況筆直的直線路型，避免木棉花路樹的校園特色消失。

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李日強說，中大路改善工程施工項目，包含更新全長約600公尺人行道及道路鋪面，管線桿件清整、路口無障礙設施、換裝智慧路燈及公車站牌等。整體工程預計7月中旬完工，保留約150棵木棉樹並設置連續植栽帶，後續可達到人本通行無礙、路口安全暢行、循環經濟節能減碳等效益，讓木棉綠廊大道更具特色。

不過，木棉樹整排開花景緻雖壯觀優美，但結果後掉落爆開，飄落的大量棉絮，讓人相當困擾，加上花瓣和落果因含水量高，掉落地面爆漿噴出汁液後不易清洗，容易造成環境髒亂，且行人或是汽機車經過，壓過汁液也容易打滑，也可能導致民眾呼吸道過敏。對此，市府養護工程處表示，對於全桃園會影響環境與安全的樹種，除在果實成熟前由廠商協助打果，也聯合清潔隊加強清掃預防，避免影響市民走路及行車安全。

中央大學中大路過往人行道高低不平易生危險。（資料照，記者李容萍攝）

中央大學木棉花大道變好走、更安全，中壢區公所花3千多萬整修即將完工。（記者李容萍攝）

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